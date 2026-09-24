Gela — Previsioni meteo per il 25 settembre 2026: giornata mite con pioggia a metà giornata

Gela, 25 settembre 2026: tempo generalmente tranquillo ma con episodio di pioggia leggera intorno a mezzogiorno. Dettagli ora per ora.

Gela si prepara a una giornata nel complesso tranquilla, con temperature miti e ventilazione debole. Tuttavia non mancherà un passaggio di nubi e pioggia leggera attesa a metà giornata che potrebbe temporaneamente ridurre la visibilità e rinforzare le raffiche di vento. Di seguito il dettaglio ora per ora per orientarsi sulle condizioni e sui possibili disagi.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno, temperatura intorno a 19,2 °C e umidità alta (84%). Vento debole da nord praticamente calmo (circa 0,9 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s). Pressione stabile sui 1020 hPa. Visibilità buona (10 km). Clima fresco ma senza precipitazioni.

Prima mattina (03:00) — Poche nuvole con temperatura in lieve salita a 19,9 °C e umidità al 90%. Vento da N-NNE intorno a 2,1 m/s (raffiche fino a 3,8 m/s). Condizioni ancora asciutte, cielo parzialmente velato.

Mattina (06:00) — Aumento della nuvolosità a nubi sparse; temperatura 21,8 °C, umidità 83%. Vento debole da nord (circa 2,2 m/s, raffiche fino a 4,1 m/s). Tempo asciutto ma più coperto rispetto alle ore precedenti.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo coperto con valori termici in rapida crescita fino a 25,9 °C. Umidità in calo (60%) ma nuvolosità elevata (85%). Vento da ovest-nordovest intorno a 2,6 m/s (raffiche fino a 5,9 m/s). Si segnala un aumento della nuvolosità che prepara il passaggio perturbato atteso a mezzogiorno.

Mezzogiorno (12:00) — Probabilità elevata di pioggia (pop 88%): è attesa pioggia leggera con accumulo stimato 0,75 mm nelle 3 ore. Temperatura massima prevista intorno a 26,8 °C. Vento più sostenuto da sud-ovest a 5,1 m/s con raffiche fino a 10,1 m/s, pressione in lieve diminuzione (circa 1017 hPa). Visibilità ridotta (circa 4,6 km) durante gli episodi di pioggia.

Primo pomeriggio (15:00) — Residui rovesci con precipitazione segnalata pari a 1,29 mm nelle 3 ore; però la probabilità di precipitazione è inferiore rispetto a mezzogiorno (pop 35%), segnale che i fenomeni saranno intermittenti. Temperatura in calo a 24,8 °C, umidità 70%. Vento debole da nord (circa 1,7 m/s, raffiche fino a 3,9 m/s). In questa fascia i fenomeni dovrebbero attenuarsi e alternarsi a schiarite.

Tardo pomeriggio (18:00) — Veloce miglioramento: poche nuvole, 21,2 °C e umidità intorno al 79%. Vento molto debole (1,4 m/s, raffiche 2,5 m/s). Cielo che tende a rasserenarsi, condizioni più asciutte.

Sera (21:00) — Cielo sereno o con poche nuvole, temperatura sui 20,3 °C e umidità elevata (88%). Vento generalmente calmo (1,1 m/s, raffiche 2,1 m/s) e pressione intorno a 1016 hPa. Notte tranquilla in vista, con tempo stabile.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente mite e in gran parte tranquilla a Gela il 25 settembre 2026, con temperature tra circa 19 °C durante la notte e picchi intorno a 27 °C a mezzogiorno. Il momento critico sarà attorno a mezzogiorno e primo pomeriggio, con pioggia leggera intermittente e raffiche più marcate (fino a ~10 m/s). Fuori da quell'intervallo, vento debole e cieli che tendono a rasserenarsi.