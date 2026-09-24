Quotidiano di Gela

Gela — Previsioni meteo per il 25 settembre 2026: giornata mite con pioggia a metà giornata

Gela, 25 settembre 2026: tempo generalmente tranquillo ma con episodio di pioggia leggera intorno a mezzogiorno. Dettagli ora per ora.

A cura di Meteorologo
24 settembre 2026 15:00
Gela — Previsioni meteo per il 25 settembre 2026: giornata mite con pioggia a metà giornata -
Meteo
Condividi

Gela si prepara a una giornata nel complesso tranquilla, con temperature miti e ventilazione debole. Tuttavia non mancherà un passaggio di nubi e pioggia leggera attesa a metà giornata che potrebbe temporaneamente ridurre la visibilità e rinforzare le raffiche di vento. Di seguito il dettaglio ora per ora per orientarsi sulle condizioni e sui possibili disagi.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno, temperatura intorno a 19,2 °C e umidità alta (84%). Vento debole da nord praticamente calmo (circa 0,9 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s). Pressione stabile sui 1020 hPa. Visibilità buona (10 km). Clima fresco ma senza precipitazioni.

Prima mattina (03:00)Poche nuvole con temperatura in lieve salita a 19,9 °C e umidità al 90%. Vento da N-NNE intorno a 2,1 m/s (raffiche fino a 3,8 m/s). Condizioni ancora asciutte, cielo parzialmente velato.

Mattina (06:00) — Aumento della nuvolosità a nubi sparse; temperatura 21,8 °C, umidità 83%. Vento debole da nord (circa 2,2 m/s, raffiche fino a 4,1 m/s). Tempo asciutto ma più coperto rispetto alle ore precedenti.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo coperto con valori termici in rapida crescita fino a 25,9 °C. Umidità in calo (60%) ma nuvolosità elevata (85%). Vento da ovest-nordovest intorno a 2,6 m/s (raffiche fino a 5,9 m/s). Si segnala un aumento della nuvolosità che prepara il passaggio perturbato atteso a mezzogiorno.

Mezzogiorno (12:00) — Probabilità elevata di pioggia (pop 88%): è attesa pioggia leggera con accumulo stimato 0,75 mm nelle 3 ore. Temperatura massima prevista intorno a 26,8 °C. Vento più sostenuto da sud-ovest a 5,1 m/s con raffiche fino a 10,1 m/s, pressione in lieve diminuzione (circa 1017 hPa). Visibilità ridotta (circa 4,6 km) durante gli episodi di pioggia.

Primo pomeriggio (15:00) — Residui rovesci con precipitazione segnalata pari a 1,29 mm nelle 3 ore; però la probabilità di precipitazione è inferiore rispetto a mezzogiorno (pop 35%), segnale che i fenomeni saranno intermittenti. Temperatura in calo a 24,8 °C, umidità 70%. Vento debole da nord (circa 1,7 m/s, raffiche fino a 3,9 m/s). In questa fascia i fenomeni dovrebbero attenuarsi e alternarsi a schiarite.

Tardo pomeriggio (18:00) — Veloce miglioramento: poche nuvole, 21,2 °C e umidità intorno al 79%. Vento molto debole (1,4 m/s, raffiche 2,5 m/s). Cielo che tende a rasserenarsi, condizioni più asciutte.

Sera (21:00) — Cielo sereno o con poche nuvole, temperatura sui 20,3 °C e umidità elevata (88%). Vento generalmente calmo (1,1 m/s, raffiche 2,1 m/s) e pressione intorno a 1016 hPa. Notte tranquilla in vista, con tempo stabile.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente mite e in gran parte tranquilla a Gela il 25 settembre 2026, con temperature tra circa 19 °C durante la notte e picchi intorno a 27 °C a mezzogiorno. Il momento critico sarà attorno a mezzogiorno e primo pomeriggio, con pioggia leggera intermittente e raffiche più marcate (fino a ~10 m/s). Fuori da quell'intervallo, vento debole e cieli che tendono a rasserenarsi.

Previsioni meteo 25 settembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.2° (perc. +19.3°)
Precip. -
Vento 0.9 N (max 1.8)
Umidità 84%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +19.9° (perc. +20.2°)
Precip. -
Vento 2.1 N (max 3.8)
Umidità 90%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.8° (perc. +22.2°)
Precip. -
Vento 2.2 N (max 4.1)
Umidità 83%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +26.0° (perc. +26.0°)
Precip. -
Vento 2.6 O (max 5.9)
Umidità 60%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +26.8° (perc. +27.7°)
Precip. 0.75mm (prob. 88%)
Vento 5.1 SO (max 10.1)
Umidità 58%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +24.8° (perc. +25.2°)
Precip. 1.29mm (prob. 35%)
Vento 1.7 N (max 3.9)
Umidità 70%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +21.2° (perc. +21.5°)
Precip. -
Vento 1.4 NE (max 2.5)
Umidità 79%
21:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +20.3° (perc. +20.7°)
Precip. -
Vento 1.1 N (max 2.1)
Umidità 88%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.7° (perc. +19.0°)
Precip. -
Vento 2.0 NE (max 3.5)
Umidità 92%
Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela