Gela - Previsioni meteo per il 10 maggio 2026: dal mattino pioviggini a un pomeriggio sereno

Previsioni per Gela, 10 maggio 2026: pioggia leggera nelle prime ore, poi cielo sereno e temperature fino a 21°C. Consigli pratici per la giornata.

La giornata meteorologica a Gela del 10 maggio 2026 si apre con qualche incertezza notturna ma evolve rapidamente verso condizioni più stabili e miti nel corso del giorno. Leggi i dettagli per sapere quando uscire con l'ombrello e quando sarà possibile approfittare del sole.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nelle prime ore della notte si prevedono nubi sparse con temperatura intorno ai 17,5 °C, umidità elevata (80%) e pressione su valori stabili (1016 hPa). Vento debole da NE a circa 3,2 m/s con raffiche fino a 4 m/s. Visibilità buona (10 km). Condizione: cielo mosso ma asciutto.

Prima mattina (03:00): aumento della probabilità di precipitazioni (pop 82%). È attesa pioggia leggera con accumulo stimato di circa 0,38 mm nelle tre ore. Temperatura circa 17,3 °C, umidità al 83% e vento da NE a 5,3 m/s con raffiche fino a 7,4 m/s. Raccomandazione: possibile bisogno di ombrello o giacca impermeabile per gli spostamenti prima dell'alba.

Mattina (06:00): persistono piogge leggere (accumulo ~0,6 mm) ma la tendenza è al miglioramento. Temperatura in lieve aumento a 19,1 °C, umidità scende al 74% e vento ancora da NE intorno a 4,6 m/s con raffiche moderate. Si tratta delle ultime precipitazioni significative della giornata.

Mezza mattinata (09:00): rapido miglioramento con cielo sereno e temperatura che sale a circa 20,7 °C. Vento ruota da sud-ovest a 5,8 m/s con raffiche contenute. Pressione intorno ai 1015 hPa. Condizioni ideali per attività all'aperto a partire da metà mattina.

Mezzogiorno (12:00): cielo sereno e clima mite, temperatura attorno a 20,4 °C, umidità ~71%. Vento da sud-ovest a 4,9 m/s con raffiche fino a 6,1 m/s; visibilità buona. Giornata nel complesso soleggiata e piacevole.

Primo pomeriggio (15:00): lieve aumento della nuvolosità (nubi sparse), ma senza precipitazioni previste. Temperatura massima intorno a 19,7 °C, umidità al 78% e vento da ovest-sud-ovest intorno a 4,9 m/s. Ideale per escursioni o attività all'aperto con abbigliamento leggero.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo con nubi sparse e temperature in diminuzione a circa 18,4 °C; umidità intorno all'85%. Vento indebolito a 3,1 m/s da ovest-sud-ovest. Nessuna precipitazione attesa: la serata si prospetta relativamente tranquilla.

Sera (21:00): condizioni più calme con nubi sparse, temperatura sui 17,7 °C e umidità elevata (87%). Vento molto debole da NE attorno a 0,5 m/s. Consiglio: serata fresca, potrebbe servire un leggero strato per chi esce.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 10 maggio 2026 a Gela si apre con pioggia leggera nelle prime ore (soprattutto tra le 03:00 e le 06:00) e poi evolve in una giornata prevalentemente serena e mite, con temperature massime intorno ai 20–21 °C e venti moderati variabili da NE a SW/OW. Probabilità di pioggia praticamente azzerata dal mattino inoltrato: porta l'ombrello per le prime uscite, poi spazio al sole.