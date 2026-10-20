Gela-Flores Heatley, c’è l’accordo per il ritorno dell’attaccante: trattativa in chiusura
Secondo indiscrezioni l attaccante romano e' vicinissimo al ritorno.
A cura di Admin
20 ottobre 2026 20:57
Gela. Il Gela accoglie il suo nuovo attaccante: la città riabbraccia Kayro Flores Heatley, che saluta quindi il Modica per fare il suo ritorno al Vincenzo Presti dopo le tre reti messe a segno l’anno scorso tra Messina e Acireale.
Un rinforzo in attacco tanto desiderato dai tifosi che adesso, finalmente, arriva a Gela. Le parti hanno trovato l’accordo e domani il centravanti potrebbe già aggregarsi al gruppo squadra a disposizione di Pippo Romano in vista della sfida di domenica contro il Licata.
La societa' non conferma ma la notizia pare certa.