Gela, 27 marzo 2026: variabilità, piogge leggere e venti sostenuti – previsioni orarie

A Gela il 27 marzo 2026 attese piogge leggere intermittenti e vento sostenuto: dettagli orari e sintesi per organizzare la giornata.

La giornata meteorologica a Gela del 27 marzo 2026 si presenta con una netta alternanza tra brevi rovesci e ampie schiarite, accompagnata da venti sostenuti di provenienza occidentale. Non si tratta di un peggioramento intenso, ma di piovaschi intermittenti che possono rendere localmente scivolose le strade e ridurre la visibilità per chi è in mare. Di seguito il quadro orario e un breve riepilogo per pianificare spostamenti e attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — In avvio di giornata è prevista pioggia leggera con accumulo previsto di circa 0,45 mm nelle 3 ore. Temperatura intorno a 8,9 °C (sensazione termica 4,2 °C). Vento teso da Ovest-Nordovest a 12,7 m/s con raffiche fino a 16,0 m/s. Nuvolosità intorno al 75% e visibilità buona (10 km). Prestare attenzione se si esce a tarda notte per vento e fondo bagnato.

Prima mattina (03:00) — Persistono piovaschi leggeri (circa 0,20 mm/3h) con temperatura in aumento a 11,1 °C (sensazione 9,8 °C). Vento ancora sostenuto da Ovest-Nordovest a 12,5 m/s, raffiche fino a 16,3 m/s. Nuvolosità variabile (48%). Possibili tratti di strada umida.

Mattina (06:00) — Ancora qualche pioggia leggera residua (0,14 mm/3h) e cielo che tende ad aprirsi (nuvolosità 29%). Temperatura stabile sui 11,1 °C (sensazione 9,9 °C). Vento in lieve calo ma sempre presente a 10,5 m/s con raffiche fino a 13,7 m/s. Condizioni favorevoli a brevi parentesi asciutte ma con vento ancora marcato.

Mezza mattinata (09:00) — Fase più asciutta e in parte soleggiata: poche nuvole (13%) e nessuna precipitazione prevista. Temperatura attorno a 13,0 °C (sensazione 11,8 °C). Vento mantenuto da Ovest-Nordovest a 10,6 m/s, raffiche fino a 12,8 m/s. Buona visibilità; ideale per attività all'aperto con precauzione per il vento.

Mezzogiorno (12:00) — Torna la pioggia leggera con accumulo stimato 0,19 mm/3h e nuvolosità in aumento (47%). Temperatura massima attesa sui 13,8 °C (sensazione 12,7 °C). Vento da Ovest-Sudovest a 11,4 m/s, raffiche fino a 12,3 m/s. Si raccomanda un ombrello comunque a portata di mano.

Primo pomeriggio (15:00) — Periodo con maggiore probabilità di precipitazioni leggere (0,37 mm/3h) e nuvolosità consistente (73%). Temperatura intorno a 14,2 °C (sensazione 13,1 °C). Vento in attenuazione a 9,0 m/s, raffiche fino a 10,2 m/s. Piogge intermittenti che possono rendere il pomeriggio variabile.

Tardo pomeriggio (18:00) — Ancora pioggia leggera residua (0,13 mm/3h) con temperatura in diminuzione a 12,2 °C (sensazione 11,0 °C). Vento più debole da Nordovest a 7,5 m/s, raffiche fino a 9,6 m/s. Nuvolosità moderata (55%): possibile alternanza tra rovesci deboli e schiarite.

Sera (21:00) — Cielo che si rasserenerà fino a cielo sereno, senza precipitazioni attese. Temperatura sui 10,7 °C (sensazione 9,4 °C). Vento in ulteriore attenuazione a 4,7 m/s, con raffiche fino a 9,5 m/s. Condizioni più tranquille per la serata, con cielo limpido nella notte successiva.

Riepilogo del giorno

Gela il 27 marzo 2026 vedrà una giornata variabile con piogge leggere intermittenti soprattutto nelle ore notturne, a tratti della mattina e nel primo pomeriggio, alternate a schiarite. Le temperature oscillano tra circa 8,9 °C e 14,2 °C. Attenzione ai venti sostenuti di componente occidentale, con raffiche localmente intorno a 10–16 m/s, che possono aumentare il disagio e influire sulle attività marittime. Consigli: ombrello e giacca a vento, cautela alla guida su fondi bagnati e per chi naviga prevedere condizioni di mare mosso.