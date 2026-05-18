Gela, 19 maggio 2026: cielo variabile e venti moderati — previsioni dettagliate

Previsioni per Gela il 19 maggio 2026: giornata stabile con nubi variabili, venti fino a 12 m/s e zero precipitazioni attese.

La giornata di domani a Gela si profila generalmente stabile ma dinamica sul piano dei venti e della nuvolosità: alternanza di nubi e schiarite con temperature piacevoli e precipitazioni praticamente assenti. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse. Temperatura attesa intorno a 15,3 °C (sensazione termica ~14,8 °C). Umidità al 73% e pressione sui 1017 hPa. Vento debole da NE a 3,8 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s (direzione 34°). Probabilità di precipitazioni 0% (0 mm); visibilità buona, circa 10 km.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto. Temperature stazionarie intorno a 15,4 °C (feels like 14,7 °C). Umidità 68%, pressione 1017 hPa. Vento leggero da N a 3,2 m/s, raffiche fino a 3,4 m/s (344°). Nessuna precipitazione prevista (0%).

Mattina (06:00) — nubi sparse con schiarite. Temperatura in lieve aumento a 16,0 °C (sensazione 15,2 °C). Umidità 60% e pressione 1018 hPa. Vento calmo da N a 2,8 m/s, raffiche fino a 3,4 m/s (343°). Precipitazioni assenti (0%).

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse, clima più mite. Temperatura prevista 19,2 °C (feels like 18,6 °C), umidità scende al 52%, pressione 1019 hPa. Vento da Ovest-SO in aumento a 5,0 m/s, raffiche contenute a 5,4 m/s (265°). Sempre 0% di probabilità di pioggia.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse con tendenza a variabilità. Massima diurna attorno a 20,1 °C (sensazione 19,8 °C). Umidità 65% e pressione 1018 hPa. Vento moderato da Ovest a 9,8 m/s con raffiche fino a 10,6 m/s (276°): attenzione per attività in mare o imbarcazioni leggere. Precipitazioni assenti (0%).

Primo pomeriggio (15:00) — poche nuvole e schiarite più frequenti. Temperatura stabile sui 20,2 °C (feels like 19,9 °C), umidità 64%, pressione 1018 hPa. Vento sostenuto da Ovest a 9,4 m/s con raffiche fino a 11,4 m/s (279°). Pioggia non prevista (0%).

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno; serata in miglioramento. Temperatura lieve calo a 19,8 °C (sensazione 19,2 °C). Umidità 51%, pressione 1019 hPa. Vento ancora presente da N-ONO a 8,7 m/s, con le raffiche più forti della giornata fino a 12,5 m/s (348°): possibilità di mare mosso. Precipitazioni 0%.

Sera (21:00) — cielo sereno. Raffreddamento moderato a 17,3 °C (feels like 16,7 °C). Umidità 62%, pressione in aumento a 1020 hPa. Vento indebolito da N a 3,6 m/s, raffiche fino a 4,2 m/s (354°). Nessuna pioggia attesa (0%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 19 maggio 2026 complessivamente stabile e asciutto, con temperature gradevoli tra circa 15 °C nella notte e 20 °C nelle ore centrali. La nuvolosità varierà da spesse coperture notturne a schiarite pomeridiane e serali. Il fattore da tenere d'occhio saranno i venti moderati–forti da ovest e le raffiche (puntualmente oltre i 10–12 m/s), possibili ripercussioni sul mare e sulle attività costiere. Precipitazioni previste: 0% per l'intera giornata.