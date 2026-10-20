Frodi informatiche, sottoscritto protocollo tra Procura di Catania e Polizia di Stato / Video

È stato sottoscritto a Catania un protocollo operativo tra la Procura Distrettuale della Repubblica e la Polizia di Stato

CATANIA (ITALPRESS) – È stato sottoscritto a Catania un protocollo operativo tra la Procura Distrettuale della Repubblica e la Polizia di Stato volto ad implementare, anche attraverso l’utilizzo di sistemi d’intelligenza artificiale, l’azione di contrasto delle frodi informatiche che sono divenute, per le dimensioni assunte dal fenomeno, una vera e propria emergenza che rappresenta sempre più una grave minaccia per imprese, pubbliche amministrazioni e comuni cittadini. Il progetto, denominato “TESEO”, rappresenta attualmente in Italia una delle iniziative più innovative nel contrasto di questi delitti. TESEO si avvale di un sistema di Intelligenza Artificiale opportunamente progettato e realizzato dagli specialisti della Polizia Postale di Catania che, tuttavia, non è stato concepito per sostituire l’opera di analisi e valutazione dell’operatore di polizia bensì come uno strumento investigativo integrato che utilizza anche componenti di Intelligenza Artificiale.

Il sistema si struttura in un archivio informatizzato dei dati espunti automaticamente dalle diverse denunce presentate nel distretto, una ampia piattaforma documentale installata su un’infrastruttura informatica dedicata presso il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica di Catania, sulla quale insiste un modello di intelligenza artificiale che permette di individuare gli elementi ricorrenti tra differenti procedimenti, rilevare identità di IBAN, numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica, domini Internet, account di pagamento ed altri indicatori ricorrenti, quindi, di generare un report analitico che valorizzerà gli elementi utili per eventuali convergenze investigative. La verifica dei dati emersi e le conseguenti valutazioni restano comunque affidate all’investigatore che le sottoporrà al magistrato inquirente che potrà disporre ulteriori approfondimenti o un avvio di indagini più complesse con l’obiettivo di perseguire le organizzazioni criminali che si ritiene gestiscano il vasto fenomeno delle nuove condotte di frode. Il prototipo, in caso di esito positivo delle attività, potrebbe essere valutato da altre Procura Distrettuali del territorio nazionale per la sua adozione.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato Catania –

(ITALPRESS).