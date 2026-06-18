Frana Niscemi, in procura l'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo

L'attività di indagine è in corso

Gela. L'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, questa mattina, è arrivato in tribunale. Sarà sentito dai pm della procura che coordinano la vasta inchiesta sulla frana di Niscemi dello scorso gennaio. L'ex governatore siciliano, leader dell'Mpa e tra i fondatori di “Grande Sicilia”, è indagato insieme ad altri ex presidenti di Regione, Rosario Crocetta e Nello Musumeci, e all'attuale, Renato Schifani. Oltre a loro, ci sono dirigenti regionali, tecnici e riferimenti delle strutture commissariali, che nel tempo si sono occupati della vicenda di Niscemi. L'attività è coordinata dal pool guidato dal procuratore capo Salvatore Vella, che si avvale di tre consulenti, insieme ai poliziotti niscemesi, a a quelli della squadra mobile di Caltanissetta e dello Sco di Roma.