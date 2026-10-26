Ficarra e Picone tornano in sala dal 26 novembre con “La notte delle fragole”

Nel cast Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Giulia Fiume. E' stato diffuso il trailer con le prime immagini del film.

ROMA (ITALPRESS) – Ficarra e Picone tornano sul grande schermo con La notte delle fragole, il nuovo film diretto da Alessandro Genovesi, in arrivo al cinema dal 26 novembre con Medusa Film. Nel cast Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Giulia Fiume. E’ stato diffuso il trailer con le prime immagini del film.

Valentino (Valentino Picone) ha una vita perfettamente organizzata, accanto alla moglie Elena (Anna Foglietta) e a Carolina (Giovanna Rosace), la figlia adolescente di lei. Il suo equilibrio viene però stravolto dall’arrivo di Salvo (Salvo Ficarra), ex marito di Elena e padre di Carolina, un uomo impulsivo, disordinato e imprevedibile. Dopo una lite con la compagna Tania (Giulia Fiume), Salvo chiede ospitalità per una sola notte, ma finisce per stabilirsi in casa, scatenando una serie di equivoci, bugie e situazioni esilaranti. L’arrivo di Francesca (Vittoria Puccini), la sua nuova fiamma, complica ulteriormente la situazione, mettendo a dura prova i già fragili equilibri familiari.

Tra convivenze impossibili, amori inattesi e seconde possibilità, i protagonisti scopriranno che la vita, soprattutto in amore, raramente segue i piani prestabiliti. La notte delle fragole è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in collaborazione con Medusa Film.

– Foto ufficio stampa –

(ITALPRESS).