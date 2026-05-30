La consigliera dem Fasciana porta in Consiglio tre mozioni: trasporto pubblico per gli eventi, un nome alla scalinata del Bastione e reperibilità elettrauti.

Gela. La "Notte Bianca" del 23 maggio ha fatto registrare il tutto esaurito ma ha messo in evidenza le criticità legate ai parcheggi. Il grande successo dell'evento ha portato con sé un problema concreto: moltissimi gelesi non sono riusciti a partecipare semplicemente perché non avevano la possibilità di posteggiare la propria auto. Da questa esperienza nasce la prima delle tre mozioni presentate dalla consigliera comunale del Partito Democratico Maria Grazia Fasciana, che saranno discusse nel prossimo consiglio comunale dedicato alle mozioni.

La proposta è semplice ma concreta: quando si organizza un grande evento in città, il Comune deve accordarsi con il gestore del trasporto urbano per attivare corse dedicate, con fermate strategiche e orari pensati apposta per la manifestazione. E soprattutto — sottolinea Fasciana — il servizio va pubblicizzato per tempo, insieme all'evento stesso, sui social, sui canali istituzionali e con locandine in città. Solo così, secondo la consigliera, i cittadini potranno davvero scegliere l'autobus al posto dell'auto.

Le altre due mozioni toccano temi di quartiere e di accoglienza turistica. La prima chiede di assegnare un nome ufficiale alla scalinata sotto Largo dei Pescatori, nel quartiere Bastione: la proposta è "La Scalinatella", nome scelto dagli stessi abitanti che da mesi animano e abbelliscono la zona. La seconda guarda invece ai turisti: Fasciana propone un servizio di reperibilità degli elettrauti, attivo nei giorni festivi e nelle ore serali, per assistere chi si trovasse in difficoltà con il veicolo — un piccolo ma significativo segnale di attenzione verso chi sceglie Gela come meta.