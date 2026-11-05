I dati Eventi estivi, dopo confronto in aula trasmessi dati e rendicontazioni

Rimane l'esigenza che le attività ricettive e alberghiere locali provvedano a trasmettere integralmente i dati di presenza all'osservatorio regionale

Gela. Il tema è stato trattato, martedì, in consiglio comunale. Dall'opposizione di centrodestra, con i consiglieri Antonella Di Benedetto, Sara Cavallo e Cristina Oliveri, sono stati chiesti dati precisi sulle ricadute economiche per la città degli eventi del cartellone estivo, finanziato con una parte delle compensazioni Eni. In sede di question time, in aula, i tre consiglieri hanno ribadito che la risposta giunta dall'assessore Romina Morselli si è rilevata non approfondita, quanto ai numeri. "Per dare seguito all'interrogazione presentata dai consiglieri - sottolinea Morselli - abbiamo trasmesso dati e rendicontazioni per tutti gli eventi estivi. La trasparenza rimane un criterio fondamentale". Morselli, in aula, si è detta disponibile anche a essere sentita in commissione per ulteriori approfondimenti, ribadendo che gli eventi hanno dato una spinta ad attività economiche e alle presenze registrate in città. Rimane l'esigenza che le attività ricettive e alberghiere locali provvedano a trasmettere integralmente i dati di presenza all'osservatorio regionale.