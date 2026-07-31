Etna, nuova colata lavica nella Valle del Leone

Sono in corso ulteriori rilievi sul terreno per definire con maggiore precisione l'evoluzione del fenomeno.

CATANIA (ITALPRESS) – Prosegue l’attività eruttiva dell’Etna. Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la colata lavica iniziata alle 18.49 UTC del 30 luglio nell’alto settore della Valle del Leone, a circa 2.700 metri sul livello del mare, è continuata nel corso della notte raggiungendo una quota stimata tra i 1.700 e i 1.750 metri, a monte di Rocca Capra. Il fronte lavico risulta ancora alimentato, anche se dalle immagini della rete di monitoraggio dell’Ingv i tratti più avanzati della colata appaiono al momento scarsamente alimentati. Sono in corso ulteriori rilievi sul terreno per definire con maggiore precisione l’evoluzione del fenomeno.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).