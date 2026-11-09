SERIE D FEMMINILE Esordio in D da sogno per il Volley Gela: tris a domicilio sulla Koira Vittoria

Avvio in Serie D da incorniciare per le biancazzurre, che sabato riceveranno il Gravina al PalaItis per dare continuità al primo successo in campionato.

Gela. Primo impegno ufficiale e primo successo per il Volley Gela, che dà il via alla propria stagione in maniera a dir poco entusiasmante. Sul campo della Koira Vittoria, le ragazze di Giacomo Tandurella si impongono per 3-0 (25-17, 25-14, 25-23). Una gara a senso unico che ha visto le atlete locali rispondere alle offensive avversarie solo nell’ultimo parziale, quando la gara era ormai ben indirizzata.

Avvio in Serie D da incorniciare per le biancazzurre, che sabato riceveranno il Gravina al PalaItis per dare continuità al primo successo in campionato conquistato sul campo della formazione vittoriese.