Quotidiano di Gela
SERIE D FEMMINILE

Esordio in D da sogno per il Volley Gela: tris a domicilio sulla Koira Vittoria

Avvio in Serie D da incorniciare per le biancazzurre, che sabato riceveranno il Gravina al PalaItis per dare continuità al primo successo in campionato.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
09 novembre 2026 10:00
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Esordio in D da sogno per il Volley Gela: tris a domicilio sulla Koira Vittoria -
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Gela. Primo impegno ufficiale e primo successo per il Volley Gela, che dà il via alla propria stagione in maniera a dir poco entusiasmante. Sul campo della Koira Vittoria, le ragazze di Giacomo Tandurella si impongono per 3-0 (25-17, 25-14, 25-23). Una gara a senso unico che ha visto le atlete locali rispondere alle offensive avversarie solo nell’ultimo parziale, quando la gara era ormai ben indirizzata.

Avvio in Serie D da incorniciare per le biancazzurre, che sabato riceveranno il Gravina al PalaItis per dare continuità al primo successo in campionato conquistato sul campo della formazione vittoriese.

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