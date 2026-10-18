Esordio in B amaro per l'Ecoplast Volley: rossoneri ko al tie-break sul campo della Pallavolo Milani
Inizia con una sconfitta, dunque, l'avventura rossonera nel nuovo campionato.
A cura di Giovanni Indovina
18 ottobre 2026 14:15
Gela. L'Ecoplast Volley lotta sul campo della Pallavolo Milani ma torna a Gela con un solo punto: i rossoneri scivolano al PalaEuropa di Rende in un rocambolesco 3-2 (25-21, 21-25, 25-23, 20-25, 15-12) che ha sorriso alla squadra locale.
Buone indicazioni, in ogni caso, per Nicola Ferro, che ha avuto prova della grinta e del grande cuore dei suoi uomini in occasione di una sfida insidiosa. Inizia con una sconfitta, dunque, l'avventura rossonera nel nuovo campionato. Sabato prossimo, l'Ecoplast Volley avrà la prima chance di riscatto al cospetto della Jonica Volley, attesa al PalaLIvatino.