Ersu Palermo, obiettivo 100% della copertura per i 20mila idonei alle borse di studio per l’anno 2026/2027

L'Ersu di Palermo conferma l'obiettivo del 100% degli scorrimenti per i quasi 20mila studenti idonei

PALERMO (ITALPRESS) – Nessun allarme sulla copertura delle borse di studio per l’anno accademico 2026/2027: l’Ersu di Palermo conferma l’obiettivo del 100% degli scorrimenti per i quasi 20mila studenti idonei, rassicurando le famiglie dopo la pubblicazione dei primi elenchi provvisori. L’ente ha già avviato in anticipo l’erogazione della prima rata in favore delle matricole in regola con i requisiti economici e l’iscrizione. Negli ultimi cinque anni – si legge nella nota – l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo ha, infatti, sempre garantito il pagamento della borsa di studio al 100% degli aventi diritto, soddisfacendo le richieste di circa 15mila studenti idonei per ciascuna annualità. Un obiettivo prioritario che rimane fermo e confermato anche per l’anno accademico 2026/2027, che ha fatto registrare un incremento record con quasi 20mila domande valide complessivamente presentate.

“Comprendiamo le legittime aspettative degli studenti – dichiara il presidente di Ersu Palermo, Giuseppe Giordano – ma è fondamentale non alimentare allarmismi ingiustificati basati su dati parziali e/o provvisori, che fotografano solo la fase iniziale di un procedimento complesso che si conclude entro il mese di aprile. I numeri parlano chiaro: negli ultimi cinque anni nessuno studente idoneo è rimasto indietro. Grazie alla sinergia istituzionale con il Ministero dell’Università, gli Atenei e con il governo regionale Schifani e segnatamente con l’assessore Mimmo Turano, che ha dimostrato nei fatti una straordinaria sensibilità sul tema stanziando cifre record, anche quest’anno il nostro obiettivo è garantire la borsa di studio a tutti gli aventi diritto, nonostante l’aumento considerevole delle richieste che sfiorano quota 20mila domande. Anzi, abbiamo già avviato l’anticipo dei pagamenti per le matricole con posizione già definita, proprio per dare un segnale concreto di vicinanza e tempestività a chi inizia il proprio percorso universitario. Le porte dell’Ente restano, come sempre, aperte al dialogo costruttivo con le rappresentanze studentesche”.

– Foto ufficio stampa Ersu Palermo –

(ITALPRESS).