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Emma Bonino esce dalla terapia intensiva ma la situazione resta delicata

ROMA (ITALPRESS) - Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curant...

A cura di Redazione Redazione
10 settembre 2026 15:30
Emma Bonino esce dalla terapia intensiva ma la situazione resta delicata -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curante della leader di Più Europa, Claudio Santini, e i medici del Santo Spirito. Come si legge nel bollettino medico, "la situazione resta delicata. I familiari chiedono rispetto e massimo riserbo circa la struttura presso la quale è stata trasferita".

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 10 settembre 2026

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