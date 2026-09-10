Emma Bonino esce dalla terapia intensiva ma la situazione resta delicata
ROMA (ITALPRESS) - Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curant...
ROMA (ITALPRESS) - Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curante della leader di Più Europa, Claudio Santini, e i medici del Santo Spirito. Come si legge nel bollettino medico, "la situazione resta delicata. I familiari chiedono rispetto e massimo riserbo circa la struttura presso la quale è stata trasferita".
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(ITALPRESS).
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Verificato il: 10 settembre 2026