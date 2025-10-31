Emergenza rifiuti tessili, l’Anci chiede all’assessore Colianni iniziative urgenti

PALERMO (ITALPRESS) & ANCI Sicilia ha chiesto all& regionale all& Francesco Colianni, di valutare in modo condiviso le iniziative più urgenti da intraprendere. Nelle ultime settimane numerosi Comuni siciliani hanno segna

PALERMO (ITALPRESS) – ANCI Sicilia ha chiesto all’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, di valutare in modo condiviso le iniziative più urgenti da intraprendere. Nelle ultime settimane numerosi Comuni siciliani hanno segnalato ad ANCI Sicilia gravi difficoltà nel conferimento dei rifiuti tessili, dovute alla mancanza di piattaforme dedicate e all’impossibilità di garantire un corretto smaltimento di questa tipologia di rifiuto.

“A seguito della mancanza di punti di conferimento operativi – dichiarano il presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano – la situazione sta assumendo per i Comuni i contorni di una vera e propria emergenza, con il rischio di accumuli incontrollati e conseguenze anche sul piano igienico-sanitario e ambientale”.

ANCI Sicilia, in considerazione della grande attenzione che in questi mesi l’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, ha mostrato nel cercare soluzioni condivise con i Comuni, ha chiesto di avviare un confronto volto a individuare misure concrete e sostenibili che consentano di garantire un regolare servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti tessili.

“È necessario – conclude il presidente Paolo Amenta – che vengano adotatti interventi urgenti e coordinati tra Regione e sistema degli enti locali, affinché i Comuni possano adempiere correttamente ai propri obblighi e continuare a contribuire agli obiettivi di economia circolare e di tutela ambientale”.

-Foto Anci Sicilia-

(ITALPRESS).