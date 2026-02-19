Emergenza in via Del Cotone, Irti: "Strade dissestate e niente servizi, si intervenga"

Irti chiede a gran voce lavori di ripristino e pieni servizi anche in questa area

Gela. In via Del Cotone, lungo la strada Gela-Manfria, è emergenza piena. Le condizioni del manto stradale sono preoccupanti. Di fatto, non esiste più. "Neanche le ambulanze riescono a transitare - fa sapere il consigliere comunale Armando Irti - da mesi, me ne sto occupando, ricevendo le segnalazioni di chi ci vive e di chi ha attività commerciali in questa zona. Sembrano abbandonati al loro destino. Si fa fatica pure a garantire il servizio di raccolta rifiuti". Irti ha condotto un nuovo sopralluogo nella zona. Ha chiesto e ottenuto che ci fosse anche il sindaco Terenziano Di Stefano. "Ho sollevato la questione - aggiunge Irti - il sindaco ha potuto rendersi conto delle condizioni proibitive della strada e più in generale della situazione quotidiana nella quale si trovano a vivere i residenti, che hanno gli stessi diritti degli altri cittadini". Irti chiede a gran voce lavori di ripristino e pieni servizi anche in questa area.