Elezioni comitati quartiere, domenica si vota

Gela. Domenica 25 gennaio si vota per il rinnovo/insediamento dei Comitati di Quartiere. Sono 15 le liste delle 9 aree urbane che coprono tutto il territorio comunale. Dopo ampia riflessione è stato deciso che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle 21 presso i gazebo che saranno allestiti nelle 9 aree urbane di quartiere. L’Assemblea sarà composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere che abbiano compiuto 18 anni, ed i titolari o rappresentanti delle attività commerciali, professionali, produttive, associative, con sede nell’area urbana di riferimento. Prevista l’elezione diretta del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo.