Lavori Efficientamento teatro "Eschilo", affidati i lavori: vanno ultimati entro fine anno

Gli interventi però dovranno essere ultimati entro fine anno, per non correre il rischio di perdere i fondi

Gela. Il progetto di manutenzione era già stato garantito, presentato dagli uffici comunali e finanziato, lo scorso anno, dalla Regione. Adesso, sono stati affidati i lavori per adeguare alcune strutture interne del teatro comunale "Eschilo". Il settore municipale lavori pubblici ha ultimato l'iter di affidamento dell'appalto, per un totale di 150 milia euro. Gli interventi sono stati aggiudicati a una società locale. Sono previsti lavori di adeguamento del sistema antincendio e della cosiddetta "americana", che permette di orientare e posizionare le luci sul palcoscenico. Più in generale, saranno attività volte a un efficientamento complessivo. Gli interventi però dovranno essere ultimati entro fine anno, per non correre il rischio di perdere i fondi.