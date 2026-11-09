Ecoplast Volley, così non va: Bronte vince in tre set
Continua la scia di risultati negativa dell'Ecoplast Volley, chiamato a invertire la tendenza nel più breve tempo possibile dopo un avvio stagionale ampiamente negativo e condito da quattro sconfitte in quattro gare di campionato.
Gela. Colpaccio del Bronte al PalaLivatino: altro passo falso dell'Ecoplast Volley, che davanti al proprio pubblico delude le aspettative e rimedia la quarta sconfitta del suo campionato. La formazione etnea non lascia scampo agli uomini di Nicola Ferro, che cadono per 3-0 sotto i colpi degli avversari.
30-32, 23-25 e 24-26 i punteggi dei tre combattutissimi set: continua la scia di risultati negativa dell'Ecoplast Volley, chiamato a invertire la tendenza nel più breve tempo possibile dopo un avvio stagionale ampiamente negativo e condito da quattro sconfitte in quattro gare di campionato.