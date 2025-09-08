Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 9 settembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 9 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologica piuttosto variabile. Le previsioni per domani, 9 settembre 2025, promettono una varietà di condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane degli abitanti. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa ci riserva il meteo per le diverse fasce orarie.

Previsioni orarie per Gela

Notte: La notte inizierà con una temperatura di 21.44°C e un'umidità del 71%. Il cielo presenterà nubi sparse, ma senza precipitazioni. Il vento sarà leggero, proveniente da est a una velocità di 1.23 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno, con una temperatura che salirà a 23.78°C. L'umidità scenderà leggermente al 69%, mentre il vento calerà ulteriormente, soffiando a 0.87 m/s da est.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, la temperatura si stabilizzerà a 24.26°C con poche nuvole nel cielo. L'umidità si manterrà al 65%, mentre il vento si posizionerà a 1.19 m/s, proveniente da nord-est.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, le nubi sparse torneranno a coprire il cielo, con la temperatura che salirà a 25.78°C. Il vento cambierà direzione, soffierà da sud-ovest a 3.48 m/s, aumentando l'intensità.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura continuerà ad aumentare, raggiungendo i 26.84°C, mentre l'umidità sarà del 65%. Le nubi sparse si intensificheranno leggermente, ma senza minaccia di pioggia. Il vento soffierà da sud a 3.28 m/s.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio vedrà una temperatura di 26.51°C, con il cielo coperto da nubi sparse e un'umidità del 70%. Il vento, proveniente da sud, avrà una velocità di 3.09 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le temperature si abbasseranno leggermente a 25.65°C, mentre l'umidità salirà al 78%. Le nubi sparse continueranno a dominare la scena, con un vento leggero da sud-est a 1.27 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 25.19°C e un'umidità del 78%. Il cielo presenterà poche nuvole e il vento aumenterà leggermente, soffierà da est a 1.49 m/s.

Riepilogo delle condizioni meteorologiche

Nel complesso, la giornata a Gela sarà caratterizzata da temperature gradevoli, oscillanti tra i 21.44°C e i 26.84°C, con un'umidità variabile tra il 64% e il 78%. Il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Il vento sarà generalmente moderato, con qualche aumento di intensità nelle ore centrali della giornata. In sintesi, una giornata perfetta per godersi l'aria aperta, tenendo d'occhio le variazioni del vento e delle nuvole.