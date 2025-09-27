Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 28 settembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 28 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la città di Gela si troverà ad affrontare una giornata meteorologicamente interessante, con una varietà di condizioni atmosferiche che si alterneranno nel corso delle ventiquattro ore. Se siete curiosi di scoprire come meglio pianificare le vostre attività, continuate a leggere per un'analisi dettagliata delle previsioni meteo per il 28 settembre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte a Gela inizierà con temperature di circa 22.8°C, accompagnate da un'umidità del 71%. Si prevedono poche nuvole nel cielo, con una leggera probabilità di pioggia del 35%. Il vento soffierà a una velocità di 1.14 m/s da nord-est.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura scenderà a 21.32°C e l'umidità aumenterà al 79%. Si prevede una pioggia leggera con 0.64 mm di precipitazioni. Il vento sarà più intenso, raggiungendo i 4.1 m/s.

Mattina: Al mattino, la temperatura sarà di circa 21.24°C con poche nuvole nel cielo. L'umidità rimarrà elevata al 77%, ma la probabilità di pioggia scenderà al 46%. Il vento soffierà a 3.67 m/s, ancora proveniente da nord-est.

Mezza mattinata: Verso la metà della mattina, il cielo si aprirà, regalando un cielo sereno. La temperatura salirà a 23.1°C, con un'umidità del 66%. Il vento si calmerà leggermente, con una velocità di 1.35 m/s da sud-est.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, ci sarà un lieve ritorno alla pioggia leggera, con precipitazioni di 0.1 mm. La temperatura sarà di 23.73°C e l'umidità del 67%. Il vento sarà più forte, raggiungendo i 4.06 m/s da sud-ovest.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia leggera continuerà con 0.13 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 23.63°C, accompagnata da un'umidità del 68% e un vento più intenso a 5.07 m/s, proveniente da ovest.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una temperatura di 23.72°C. L'umidità scenderà al 64%, mentre il vento soffierà a 3.04 m/s da ovest.

Sera: La giornata si concluderà con una serata caratterizzata da nubi sparse e una temperatura di 23.63°C. L'umidità sarà del 63% e il vento si farà più leggero, soffiando a 1.09 m/s da nord.

Riepilogo delle previsioni per Gela

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà variabile, con alternanza tra momenti di cielo sereno, nubi sparse e piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra 21.24°C e 23.73°C, mentre il vento varierà in intensità e direzione nel corso della giornata. Gli abitanti di Gela possono aspettarsi una giornata dinamica, dove sarà fondamentale tenere un ombrello a portata di mano, ma anche godere di momenti di sole.