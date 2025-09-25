Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 26 settembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 26 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il tempo a Gela per domani promette una giornata di variazioni meteorologiche che potrebbero sorprendere. Se desideri pianificare le tue attività all'aperto o semplicemente capire cosa aspettarti, ti invitiamo a leggere le previsioni dettagliate per ogni fascia oraria. Sarà un giorno in cui le nuvole giocheranno un ruolo da protagoniste, con qualche sorpresa. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per il 26 settembre 2025.

Previsioni dettagliate per ogni fascia oraria

Notte: La giornata a Gela inizierà con cieli caratterizzati da nubi sparse. La temperatura sarà di 21.66°C con un'umidità del 67%. Il vento soffierà da est a una velocità di 3.65 m/s, con raffiche fino a 3.61 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1018 hPa, garantendo stabilità senza rischio di precipitazioni.

Prima mattina: Nelle prime ore della mattina, le condizioni rimarranno simili, con una leggera variazione della temperatura verso i 22.24°C e un lieve aumento dell'umidità al 69%. Il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, e il vento si manterrà leggero a 3.03 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, le nuvole cominceranno a intensificarsi, coprendo fino al 68% del cielo. La temperatura si manterrà sui 22.41°C, con vento proveniente da est-sudest a 3.07 m/s. L'umidità si attesterà al 68%, mantenendo l'ambiente fresco e umido.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, si prevede una leggera pioggia con una probabilità del 20% e precipitazioni di 0.13 mm. La temperatura salirà a 24.03°C, mentre l'umidità scenderà leggermente al 65%. Il vento sarà moderato a 3.23 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo tornerà a essere parzialmente nuvoloso con nubi sparse coprendo il 78% del cielo. La temperatura raggiungerà i 24.53°C e l'umidità si ridurrà al 62%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud a 3.17 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si aprirà parzialmente, lasciando spazio a poche nuvole. La temperatura rimarrà costante a 24.55°C, con un aumento dell'umidità al 65%. Il vento soffierà da sud-ovest a 3.38 m/s.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, il cielo presenterà nuovamente nubi sparse, mentre la temperatura scenderà leggermente a 23.98°C. Il vento si calmerà, provenendo da ovest a 1.66 m/s, e l'umidità sarà al 64%.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo coperto, con l'85% di copertura nuvolosa. La temperatura sarà di 23.14°C, mentre l'umidità salirà al 68%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-est a 2.04 m/s.

Riepilogo della giornata

Le previsioni meteorologiche per Gela il 26 settembre 2025 suggeriscono una giornata prevalentemente nuvolosa, con momenti di pioggia leggera durante la mezza mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 21.66°C notturni e i 24.55°C pomeridiani, garantendo un clima mite. Il vento sarà generalmente leggero e variabile, senza particolari intensificazioni. In sintesi, sarà una giornata piacevole ma con qualche possibile sorpresa di pioggia, ideale per chi ama le atmosfere autunnali con un tocco di variabilità.