Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 24 settembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 24 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani a Gela sarà una giornata di inizio autunno che riserverà alcune sorprese dal punto di vista meteorologico. Le temperature moderate e le condizioni atmosferiche variabili potrebbero influenzare i piani di chi si appresta a trascorrere la giornata all'aperto. Scopriamo insieme come si evolverà il tempo nell'arco delle 24 ore.

Previsioni dettagliate orarie

Notte: La giornata inizierà con una temperatura di 21.82°C e un'umidità del 68%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, mentre il vento soffierà da est-sud-est a una velocità moderata di 1.08 m/s, con raffiche fino a 1.07 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Prima mattina: Intorno alle 3:00, la temperatura salirà leggermente a 22.8°C, con un aumento dell'umidità al 74%. Il cielo diventerà cielo coperto, con una copertura nuvolosa al 90%. Il vento soffierà da est a 1.76 m/s, con raffiche di 1.49 m/s.

Mattina: Alle 6:00, la temperatura si attesterà sui 23.4°C, con un'umidità del 71%. Le nuvole continueranno a dominare il cielo, ma saranno nubi sparse. Il vento, proveniente da sud-est, sarà leggermente più debole, con una velocità di 0.82 m/s e raffiche di 1.27 m/s.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, intorno alle 9:00, la temperatura aumenterà a 24.96°C. L'umidità sarà del 70% e il cielo si manterrà cielo coperto. Il vento proveniente da ovest-sud-ovest soffierà a 3.14 m/s, con raffiche che possono raggiungere i 3.69 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 25.36°C, con una sensazione percepita di 25.78°C. L'umidità rimarrà costante al 70%, mentre il cielo sarà ancora cielo coperto. Il vento soffierà da sud-ovest a 5.02 m/s, con raffiche fino a 5.2 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, alle 15:00, la temperatura salirà leggermente a 25.54°C, con un'umidità del 72%. Il cielo presenterà nubi sparse. Il vento, proveniente da ovest, soffierà a una velocità di 5.76 m/s, con raffiche che raggiungono i 6.47 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, la temperatura scenderà a 24.48°C. L'umidità sarà del 79% e il cielo continuerà a mostrare nubi sparse. Il vento, proveniente da ovest, soffierà a 5.73 m/s, con raffiche fino a 6.48 m/s.

Sera: Infine, la giornata si concluderà con una temperatura di 24.21°C alle 21:00. L'umidità sarà del 78% e il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse. Il vento, proveniente da ovest-nord-ovest, avrà una velocità di 4.42 m/s, con raffiche che raggiungono i 4.63 m/s.

Riepilogo della giornata

Nel complesso, il 24 settembre 2025 a Gela sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature che oscilleranno tra i 21.82°C e i 25.54°C. Non sono previste precipitazioni, e i venti soffieranno principalmente da ovest con velocità variabili tra 1.08 m/s e 5.76 m/s. Sarà una giornata ideale per attività all'aperto, purché si tenga in considerazione la variabilità del cielo. In sintesi, preparatevi ad affrontare una giornata con nubi sparse e cielo coperto, ma senza il rischio di pioggia.