Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 24 giugno 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 24 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 24 giugno 2025, Gela si prepara a vivere una giornata che promette condizioni meteo ideali per chi ama il sole e il cielo limpido. Le previsioni delineano uno scenario meteorologico senza sorprese, ma con dettagli che meritano di essere esplorati per pianificare al meglio le attività all'aperto. Ecco cosa ci aspetta nelle diverse fasi della giornata.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La notte inizia con un cielo completamente sereno, e una temperatura di circa 23.9°C. L'umidità si attesta al 77%, rendendo l'aria piacevolmente fresca. Il vento soffia leggermente da nord a 1.38 m/s, con raffiche fino a 1.42 m/s. Le condizioni sono ideali per una passeggiata notturna senza alcuna preoccupazione di pioggia.

Prima mattina: Nelle prime ore della mattina, l'aria si mantiene fresca con una temperatura di 23.83°C. L'umidità scende leggermente al 74%, mentre il cielo rimane sereno. Il vento cambia direzione, provenendo ora da nord-ovest a una velocità di 1.32 m/s. Una mattina perfetta per un risveglio all'aria aperta.

Mattina: Con l'alba, la temperatura sale a 24.92°C, e l'umidità si riduce al 65%. Il sole splende incontrastato in un cielo privo di nuvole, mentre il vento soffia da nord-est a 1.57 m/s. Un inizio di giornata che invita a godere del sole.

Mezza mattinata: La temperatura continua a salire, raggiungendo i 26.75°C, con un'umidità del 56%. Il vento cambia nuovamente direzione, provenendo ora da sud-ovest a 2.94 m/s, con raffiche fino a 2.52 m/s. Le condizioni restano ottime per attività all'aperto, sotto un cielo sempre sereno.

Mezzogiorno: A metà giornata, il termometro segna 26.71°C, e l'umidità sale leggermente al 61%. Il vento aumenta di intensità, arrivando a 5.34 m/s da ovest, con raffiche fino a 6.21 m/s. Nonostante la brezza più forte, il cielo continua a offrire uno spettacolo di azzurro limpido.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si stabilizza a 26.9°C, e l'umidità si attesta al 64%. Il vento, ancora da ovest, si mantiene costante a 5.44 m/s con raffiche di 7.57 m/s. Le condizioni restano ideali per chi ama il sole e il cielo privo di nuvole.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, la temperatura scende leggermente a 25.26°C, e l'umidità aumenta al 70%. Il vento, proveniente ora da sud, si fa più mite a 3.51 m/s, con raffiche di 3.56 m/s. Un tardo pomeriggio che promette relax e tranquillità.

Sera: La giornata si conclude con una sera serena e una temperatura di 24.48°C. L'umidità si mantiene al 75%, mentre il vento si calma a 1.02 m/s provenendo da sud-est. Le condizioni perfette per concludere la giornata con una serata all'aperto sotto le stelle.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

Le previsioni per domani a Gela delineano una giornata all'insegna del bel tempo, con temperature piacevoli che oscillano tra i 23.9°C e i 26.9°C. Il cielo sarà costantemente sereno dall'alba al tramonto, e il vento, seppur con qualche variazione di intensità e direzione, non sarà mai fastidioso. In sintesi, una giornata ideale per chi ama il sole e desidera trascorrere del tempo all'aperto, sfruttando al meglio le condizioni meteo ottimali che Gela offrirà.