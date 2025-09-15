Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 16 settembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 16 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Gela promette condizioni climatiche che potrebbero sorprendere e deliziare i suoi abitanti. Le previsioni indicano una sequenza di eventi meteorologici che si dipaneranno in modo interessante, con un'evoluzione che merita di essere seguita da vicino. Sarà una giornata da ricordare? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Previsioni orarie dettagliate per Gela

Notte: Nelle ore notturne, i cieli di Gela saranno completamente sereni, offrendo una visione limpida delle stelle. La temperatura si attesterà intorno ai 22.48°C, con un'umidità del 73%. Il vento soffierà leggero da est, a una velocità di 1.62 m/s, senza alcuna minaccia di precipitazioni.

Prima mattina: La prima mattina continuerà con un cielo sereno. La temperatura salirà a 24.13°C e l'umidità scenderà leggermente al 68%. Il vento sarà quasi impercettibile, con una velocità di 1.36 m/s, proveniente da est-nordest.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il sole splenderà in un cielo limpido. La temperatura sarà di 24.39°C, con un'umidità del 65%. Il vento sarà debole, soffierà a 0.95 m/s, e non ci sarà alcuna traccia di nuvole all'orizzonte.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il clima si manterrà sereno, con una temperatura che raggiungerà i 25.99°C. L'umidità sarà al 62%, e il vento si orienterà da sud-ovest a 2.23 m/s, mantenendo la giornata asciutta e piacevole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, ci sarà un lieve aumento della temperatura, che toccherà i 27.06°C, con il cielo sempre sereno. L'umidità sarà del 60%, e il vento da sud-ovest si farà più percepibile, con una velocità di 3.44 m/s. Sarà il momento più caldo della giornata.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scenderà leggermente a 26.7°C, mentre l'umidità salirà al 65%. Il vento soffierà da ovest-sudovest a 4.49 m/s. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con solo poche nuvole sparse.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura si attesterà intorno ai 25.77°C, con un'umidità del 72%. Il vento si calmerà leggermente, raggiungendo una velocità di 1.79 m/s da sud-ovest. Il cielo sarà per lo più chiaro, con qualche nube di passaggio.

Sera: La sera porterà un clima sereno con una temperatura di 25.21°C. L'umidità si manterrà al 71%, e il vento soffierà leggero da nord-nordest a 1.07 m/s. La giornata si concluderà senza precipitazioni, sotto un cielo stellato.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno tra i 22.48°C della notte e i 27.06°C di mezzogiorno. L'umidità si manterrà su livelli moderati, mentre i venti saranno deboli per gran parte del giorno, con qualche raffica più intensa nel primo pomeriggio. Nel complesso, sarà una giornata ideale per attività all'aperto, senza alcun rischio di pioggia. Gela si prepara a godere di una giornata di bel tempo, con cieli limpidi e temperature piacevoli.