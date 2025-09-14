Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 15 settembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 15 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 15 settembre 2025, Gela si prepara ad affrontare una giornata dalle condizioni meteo variegate. Le temperature promettono di mantenersi piacevoli, ma il cielo potrebbe riservare alcune sorprese. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nel dettaglio per ogni fascia oraria.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte a Gela sarà caratterizzata da poche nuvole con una temperatura di 22.78°C. L'umidità si attesterà al 72%, rendendo l'atmosfera leggermente umida, mentre il vento soffierà da est a 1.85 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, le nubi sparse si faranno più presenti, con temperature che saliranno a 23.92°C. L'umidità scenderà al 64% e il vento calerà leggermente a 1.21 m/s, provenendo da nord-est.

Mattina: Con l'avanzare della mattina, le nubi sparse continueranno a coprire il cielo. La temperatura si alzerà a 24.67°C, ma l'umidità scenderà al 56%, mentre il vento soffierà a 1.42 m/s da nord-est.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo si aprirà regalando un cielo sereno. La temperatura raggiungerà i 26.8°C, con una percezione di 27.35°C. L'umidità sarà al 52% e il vento soffierà da sud a 2.77 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo rimarrà sereno e la temperatura si assesterà sui 26.73°C, ma l'umidità salirà al 68%, aumentando la sensazione di caldo che sarà percepita come 28.27°C. Il vento, proveniente da sud, avrà una velocità di 5.33 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno e la temperatura sarà di 26.24°C. L'umidità si manterrà alta al 70%, mentre il vento soffierà a 3.43 m/s da sud-sud-ovest.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo rimarrà privo di nuvole e la temperatura scenderà leggermente a 25.43°C. L'umidità sarà al 76% e il vento, proveniente da sud-est, avrà una velocità di 1.21 m/s.

Sera: La sera si manterrà serena con una temperatura di 24.92°C e un'umidità del 75%. Il vento soffierà da est a una velocità di 1.71 m/s, garantendo una piacevole brezza notturna.

Riepilogo delle condizioni meteo

La giornata del 15 settembre 2025 a Gela si preannuncia complessivamente serena con poche nuvole sparse durante le prime ore del giorno. Le temperature oscilleranno tra i 22.78°C della notte e i 26.8°C della mezza mattinata, garantendo un clima piacevole. L'umidità varierà tra il 52% e il 76%, mentre il vento soffierà prevalentemente da sud con velocità moderata. In sintesi, Gela potrà godere di una giornata ideale per attività all'aperto, con un clima piacevole e sereno.