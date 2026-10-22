L'indagine Droga e armi nell'inchiesta "White sheep": procura chiede otto anni per Curvà

Già al centro di altri approfondimenti investigativi, in base alle accuse gestiva un giro di droga e avrebbe avuto anche la disponibilità di armi. Quattro anni e tre mesi sono stati indicati per Cesare Schembri

Gela. Era lui, secondo i pm della procura e i carabinieri che si occuparono dell'indagine, il perno per lo spaccio di droga, poi ricostruito nell'inchiesta “White sheep”. Questa mattina, davanti al gup Marica Marino, la procura ha chiesto la condanna a otto anni di reclusione per il venticinquenne Emanuele Curvà. Già al centro di altri approfondimenti investigativi, in base alle accuse gestiva un giro di droga e avrebbe avuto anche la disponibilità di armi. Una delle zone più battute dai clienti, per acquistare sostanze stupefacenti, pare fosse quella di Baracche, dove Curvà avrebbe avuto la disponibilità di un garage. Il giovane, nel corso della precedente udienza, dopo aver scelto il giudizio abbreviato, per il tramite dei difensori (gli avvocati Francesco Salsetta e Filippo Di Mauro), ha voluto rispondere alle domande cercando di fornire elementi a suo favore. Saranno i legali, poi, a concludere. Per la procura, come è stato ribadito in aula, era proprio il venticinquenne a gestire lo spaccio e i rapporti diretti con gli acquirenti. La condanna è stata chiesta per un altro imputato, coinvolto nell'inchiesta, che a sua volta ha optato per il giudizio abbreviato: la procura ha indicato quattro anni e tre mesi di reclusione per Cesare Schembri, assistito dall'avvocato Flavio Sinatra. Il gup, di recente, accogliendo le conclusioni della procura, ha deciso il rinvio a giudizio per altri sei imputati nei cui confronti vengono però mosse contestazioni meno gravi. Stando agli inquirenti, Curvà si sarebbe mosso principalmente insieme a familiari. Il padre, Crocifisso Curvà, al quale viene pure contestata la disponibilità di armi, sarà giudicato in dibattimento. Per il patteggiamento, infine, ha optato un altro accusato, Carmelo Salvatore Curvà.