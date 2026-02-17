Domenica si alza il sipario sulla Serie C di tennis all'Eni Group Gela

Una sfida che promette spettacolo e grande agonismo ai campi di Macchitella

Il 22 febbraio alle ore 10:00 andrà in scena la prima giornata di campionato: il Cobisi Team – Eni Group Club Gela affronterà il TC Caltanissetta sui campi del Circolo Tennis Eni Group Club di Gela. Un debutto che vale già tanto, perché partire con il piede giusto in un torneo lungo e competitivo come la Serie C può indirizzare l’intera stagione.

Per il Cobisi Team – Eni Group Club Gela sarà l’occasione di sfruttare il fattore campo e l’energia del pubblico di casa. L’esordio davanti ai propri tifosi rappresenta sempre un mix di emozione e responsabilità, ma anche una spinta in più nei momenti decisivi dei singolari e dei doppi.

Dall’altra parte il TC Caltanissetta arriva con l’obiettivo di mettere subito pressione e provare a strappare punti importanti in trasferta. Le prime giornate spesso nascondono insidie: la condizione atletica non è ancora al top per tutti e l’equilibrio può fare la differenza.

Sarà una mattinata di grande tennis, tra scambi intensi, strategia e spirito di squadra. L’appuntamento è fissato: ore 10:00, racchette pronte e occhi puntati sulla prima battuta della stagione.