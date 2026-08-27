Discariche abusive, le segnalazioni del comitato area urbana 9: "Ci sono i primi riscontri"

A sua volta, il dipartimento darà le opportune indicazioni agli uffici comunali, per intervenire e rimuovere i rifiuti, anche speciali

Gela. Un sopralluogo per accertare le condizioni di alcune aree, trasformate in discariche abusive. Il dipartimento di igiene pubblica dell'Asp ha dato riscontro alle richieste che nel tempo sono partite dal comitato dell'area urbana 9. A sua volta, il dipartimento darà le opportune indicazioni agli uffici comunali, per intervenire e rimuovere i rifiuti, anche speciali. “Quello delle discariche abusive è un problema serio, che non riguarda soltanto il decoro urbano, ma anche la salute dei cittadini, favorendo la proliferazione di insetti e topi. Per questo riteniamo che non sia sufficiente intervenire con disinfestazioni o derattizzazioni: il problema va eliminato alla radice, attraverso la rimozione dei rifiuti e un controllo efficace del territorio. A seguito del sopralluogo effettuato dal dipartimento di igiene pubblica, il dottor Salvatore Pane ha trasmesso le risultanze all’amministrazione comunale, affinché possa valutare ed eseguire gli interventi di propria competenza per ripristinare le condizioni di decoro e fruibilità dell’area. Ci auguriamo quindi – fanno sapere dal comitato di quartiere - che questo sia l’inizio di un percorso concreto e che il Comune e gli enti preposti mettano finalmente in campo tutte le azioni necessarie per risolvere definitivamente il problema. Il nostro obiettivo non è quello di puntare il dito contro qualcuno, ma di tutelare il territorio e, soprattutto, la salute e la qualità della vita dei cittadini. Ringraziamo ancora il dottor Salvatore Pane per l’attenzione dimostrata e confidiamo nella collaborazione dell’amministrazione comunale e di tutti gli enti preposti, affinché le aree interessate possano tornare ad essere decorose, sicure e pienamente fruibili dalla comunità”.