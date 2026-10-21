Disagi a Messina per il maltempo, strade allagate da Galati a Ganzirri e auto bloccate

La pioggia battente provoca allagamenti e disagi alla viabilità in diverse zone di Messina.

MESSINA (ITALPRESS) – La pioggia battente provoca allagamenti e disagi alla viabilità in diverse zone di Messina. Tra le situazioni più critiche quella registrata a Galati, dove un’auto è rimasta bloccata nel sottopasso che collega il villaggio alla strada statale, rapidamente invaso dall’acqua. Nessuna conseguenza per il conducente, grazie all’intervento del personale di una vicina officina, che ha recuperato il veicolo utilizzando una fune. Segnalazioni di allagamenti sono arrivate anche da Tremestieri, dalla zona nord della città, dalla litoranea e da Ganzirri. Disagi pure a Gazzi, dove un’auto è rimasta bloccata con una ruota all’interno di un tombino saltato. Gli episodi hanno provocato ripercussioni sulla circolazione stradale.

– Foto xr6/Italpress –

(ITALPRESS).