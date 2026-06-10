Demolizione "La Conchiglia", affidata la progettazione: novanta giorni per completarla

L'incarico è andato a un raggruppamento temporaneo di professionisti

Gela. Dopo diversi anni di quasi totale stasi, gli uffici regionali hanno ripreso ritmo per arrivare alla demolizione della storica "La Conchiglia", sul lungomare. Il rudere di quello che fu uno dei più importanti locali della Sicilia, versa in condizioni di totale precarietà strutturale. Pochi giorni fa, proprio la Regione ha rilasciato il documento di indirizzo alla progettazione, confermando fondi per poco più di un milione di euro destinati all'abbattimento. Adesso, il genio civile di Caltanissetta ha formalizzato l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la progettazione. L'incarico è andato a un raggruppamento temporaneo di professionisti, con capogruppo un ingegnere etneo. Nell'arco di novanta giorni dovranno definire il progetto di fattibilità tecnica-economica e quello esecutivo, per poi procedere con l'aggiudicazione dei lavori di demolizione. Gli uffici tecnici della Regione, infatti, ritengono che non ci siano più le condizioni per recuperare "La Conchiglia", in un'area attualmente al centro di un'opera complessiva di riqualificazione, nel secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia.