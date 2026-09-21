Dal camminamento a Manfria e fino al premio in memoria di Franco Gallo: approvate mozioni

Il voto favorevole è arrivato inoltre alla mozione, esposta e proposta dal pentastellato Vincenzo Tomasi, che impegna l'amministrazione a prevedere un sistema on line con foto e caratteristiche principali dei cani adottabili

Gela. Dal camminamento per collegare le frazioni balneari di Roccazzelle e Manfria e fino al premio intitolato al giornalista Franco Gallo, morto lo scorso aprile e sempre presente nei pensieri di tanti, il consiglio comunale, in serata, ha approvato alcune delle mozioni inserite all'ordine del giorno. Le altre slittano al mese prossimo, per mancanza di numero legale. Il camminamento, che rilancia un progetto più volte avanzato nel tempo, è stato portato in aula dai dem, con primo firmatario il consigliere comunale Antonio Cuvato. L'aula ha dato l'assenso. Allo stesso modo, pieno via libera all'istituzione del premio, intitolato a Gallo, per premiare le eccellenze sportive. Il voto favorevole è arrivato inoltre alla mozione, esposta e proposta dal pentastellato Vincenzo Tomasi, che impegna l'amministrazione a prevedere un sistema on line con foto e caratteristiche principali dei cani adottabili.