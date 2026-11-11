Dai software all’idrogeno, Bosch traccia la rotta della mobilità del futuro

VAIRANO (PAVIA) (ITALPRESS) - Bosch Mobility Original Equipment in Italy traccia la rotta della mobilità del futuro: una transizione profonda spinta da software, intelligenza artificiale, sicurezza av...

VAIRANO (PAVIA) (ITALPRESS) - Bosch Mobility Original Equipment in Italy traccia la rotta della mobilità del futuro: una transizione profonda spinta da software, intelligenza artificiale, sicurezza avanzata e neutralità tecnologica. In un mercato globale iper-competitivo, l'Italia si conferma uno snodo strategico per il Gruppo tedesco, grazie a un ecosistema d'eccellenza che spazia dagli OEM globali del settore passenger car alle eccellenze della Motor Valley, fino ai veicoli commerciali e alle due ruote. Il cuore di questa trasformazione è il Software Defined Vehicle (SDV). Se l'auto del passato era definita dalla sua componente meccanica, quella di domani evolverà continuamente anche dopo l'acquisto grazie ad aggiornamenti Over-The-Air, nuove funzionalità e servizi cloud. Bosch stima che il mercato del software automotive raggiungerà i 200 miliardi di euro entro il 2030. Un'evoluzione che richiede una stretta collaborazione in co-design con i costruttori per velocizzare i tempi di sviluppo e ridurre i costi.

Accanto al software, l'innovazione passa dai sistemi di sicurezza e guida autonoma. Bosch integra sensori, computer ad alte prestazioni ed elettronica di bordo con soluzioni hardware e software avanzate, come i radar di settima generazione. In questo contesto, il team italiano gioca un ruolo cruciale di ponte tra l'ecosistema d'innovazione cinese e i requisiti europei, adattando e localizzando le tecnologie ADAS sviluppate a livello globale. Ne sono un esempio i sistemi by-wire per freno e sterzo, che eliminano i collegamenti meccanici rigidi a favore di segnali elettronici, e il software Vehicle Motion Management, in grado di armonizzare freni, sterzo, telaio e powertrain per modulare il comportamento dinamico dell'auto - da city car a sportiva - tramite l'AI o la semplice pressione di un pulsante.

La visione sul powertrain punta su un approccio agnostico: dall'ottimizzazione dei motori a combustione all'elettrificazione, fino all'idrogeno e alle celle a combustibile. Per i veicoli ibridi, la tecnologia Digital Fuel Twin consente di tracciare in cloud l'uso di carburanti rinnovabili per certificarne l'abbattimento di emissioni. Innovazioni chiave anche nei veicoli commerciali - dove Bosch punta a raddoppiare le vendite di tecnologie per i mezzi pesanti entro la metà degli anni 2030 - trasformando i camion in veri e propri computer ad alte prestazioni su ruote.

Nel corso di una conferenza stampa al Circolo dell'Automobile di Vairano di Vidigulfo (Pavia) l'azienda ha rimarcato il valore strategico del Paese e dei suoi centri d'eccellenza.

"L'Italia rappresenta una realtà importante per Bosch, grazie a competenze ingegneristiche, know-how specialistico e team che contribuiscono allo sviluppo delle tecnologie per la mobilità di oggi e di domani - ha commentato Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy -. La vicinanza ai clienti e la collaborazione tra le diverse competenze ci permettono di trasformare l'innovazione in soluzioni concrete, come dimostra il lavoro svolto in ambiti quali il software e i sistemi avanzati di assistenza alla guida. E' un contributo che conferma il valore delle competenze presenti nel nostro Paese all'interno della rete globale Bosch". "Il settore di business Mobility è il più importante del Gruppo Bosch - ha aggiunto Mazza -. Nel 2025 ha registrato un fatturato di 55,8 miliardi di Euro, equivalenti al 61% dei ricavi totali del Gruppo. Questi risultati rendono il Gruppo Bosch uno dei fornitori leader nel campo automotive, anche grazie all'Italia dove prosegue il nostro percorso di crescita attraverso la stretta e proficua collaborazione con i clienti mobility locali".

Secondo Matteo Motta, Sales Director Cross-Domain Computing Solutions Bosch Mobility, "Bosch lavora per trasformare le innovazioni in soluzioni concrete. In questo senso si inserisce anche il contributo del team di Torino, che ha partecipato allo sviluppo della tecnologia ADAS di livello 2++, adattandola ai requisiti delle strade europee. Un esempio tangibile delle competenze presenti in Italia e del loro contributo all'innovazione".

"Il settore dei veicoli commerciali sta vivendo una trasformazione profonda: sistemi di propulsione, intelligenza artificiale e software stanno cambiando il modo in cui i veicoli vengono progettati, utilizzati e gestiti. In questo scenario - ha sottolineato Francesco Monteamaro, Vice President Sales Bosch Mobility - il camion del futuro sarà sempre più un computer ad alte prestazioni su ruote. Per Bosch, questa evoluzione significa combinare competenze diverse e sviluppare tecnologie che rendano il trasporto più sicuro, efficiente e competitivo".

- foto ufficio stampa Bosch -

(ITALPRESS).