Gela riaccoglie Flores Heatley: “Si torna sempre dove si è stati bene, qui mi sento a casa”

Ai microfoni della nostra redazione le sue prime dichiarazioni al suo ritorno in biancazzurro.

Gela. Gela riabbraccia Kayro Flores Heatley: dopo la nostra anticipazione di ieri sera, la società ha ufficializzato il ritorno al “Vincenzo Presti” dell’attaccante romano, l’anno scorso parte dell’organico di Misiti nella seconda metà di stagione. In questi primi mesi di campionato, il centravanti ha militato nel Modica, collezionando nove presenze totali ma senza mai trovare la via del gol nella squadra di Filippo Raciti. In biancazzurro, invece, ha lasciato il segno con un assist e tre reti, siglate contro Messina e Acireale. Tre gol iconici - in particolare il primo all’esordio al Presti - che gli hanno permesso di fare rapidamente breccia nel cuore dei tifosi del Gela, che più volte in questi mesi hanno sperato in un suo ritorno, viste anche le evidenti lacune presentate da un reparto avanzato in difficoltà e ancora a secco di gol.

“Sono contento di essere tornato, Gela è una piazza che mi ha dato tanto permettendomi di rinascere - dichiara ai nostri microfoni l’attaccante -. Il senso di riconoscenza che provo nei confronti di questa città ha influito sulla mia decisione di tornare. Si torna sempre dove si è stati bene e io a Gela, l’anno scorso, mi sono sentito a casa. Quando è arrivata la chiamata della società non ci ho pensato due volte”.

Caso vuole che nella stessa settimana il Gela ritrovi anche Vincenzo Tuccio e Sebastiano Aperi. Il primo è guarito da uno stiramento tra il primo e il secondo grado del vasto intermedio, mentre l’ex attaccante dell’Enna è reduce da un trauma al ginocchio sinistro che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per parecchio tempo. Pippo Romano potrà così preparare il delicato impegno di domenica facendo affidamento su tre pedine di assoluto valore: il Gela cerca i tre punti e spera di ritrovare la luce in fondo al tunnel in occasione del sentito derby contro il Licata.

“Non è bello vedere il Gela in queste posizioni della classifica, questa è una piazza che merita altri palcoscenici - conclude -. So che quella con il Licata è una partita importante e molto sentita, se ne parla da tempo. Sono qui da pochissimo ma la squadra è già proiettata verso domenica e vuole dare il massimo”.