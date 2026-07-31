Crollo palazzina a Messina, trovato un corpo e si cercano gli altri dispersi
Le operazioni di ricerca proseguono con il supporto delle squadre specializzate Usar e delle unità cinofile per individuare gli altri dispersi.
MESSINA (ITALPRESS) – Un primo tragico ritrovamento nelle operazioni di soccorso dopo il crollo della palazzina sulla Strada Statale 114, nel quartiere di Pistunina, a Messina.
Nel corso della complessa attività di rimozione dei detriti, proseguita senza sosta per tutta la notte, i Vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita tra le macerie dell’edificio.
Al momento non è stata resa nota l’identità della vittima. Le operazioni di ricerca proseguono con il supporto delle squadre specializzate Usar e delle unità cinofile per individuare gli altri dispersi.
(ITALPRESS).
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Verificato il: 31 luglio 2026