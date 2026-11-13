Scelte e territorio "Crisi sanità? Ficarra va revocato", Di Stefano: "Subito candidato campo largo altrimenti faremo altre scelte"

Domani, il sindaco sarà all'assemblea provinciale di “Progetto civico Italia”, entità con la quale il suo gruppo più volte ha avuto approcci, ancora oggi non finalizzati

Gela. La preoccupazione istituzionale rimane invariata, a maggior ragione dopo mesi di vertenza sanità. Il sindaco Terenziano Di Stefano è ancor più convinto, davanti all'ennesima emergenza del pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele”, che “l'unica vera soluzione è la revoca del direttore generale Ficarra”. Un concetto che da mesi esprime su più fronti e in tavoli istituzionali. La linea non cambia e il sindaco non esclude “la ripresa del presidio davanti all'ospedale”. Non mancano però ulteriori capitoli. Di Stefano, a inizio settimana, ha avuto vari incontri ministeriali, in larga parte concentrati sulle fasi successive all'avvenuta approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Le prossime settimane saranno ancora più intense per dare il via libera agli altri strumenti finanziari previsti. Non ha mancato, prima della partenza per Roma, di avere un confronto, strettamente politico, con il suo gruppo civico e con i riferimenti della rete territoriale fuori da partiti. Proprio dai civici, come abbiamo riferito, l'invito avanzato in direzione degli alleati del campo largo regionale è di arrivare alla scelta di un candidato alla presidenza della Regione “che sia espresso dai territori e non imposto da Roma”. “Non c'è dubbio – conferma il sindaco – dovrà essere un candidato che conosca bene i territori e le esigenze dei cittadini. Soprattutto, una scelta va fatta entro dicembre. Bisogna avere un nome e partire da subito con il lavoro. I cittadini devono avere un volto al quale riferirsi. Il candidato deve iniziare a parlare con le categorie sociali, deve stare nelle tante vertenze aperte nei territori siciliani. Le primarie? Non è più tempo di pensare alle primarie. Va fatta una scelta partendo dal presupposto che non si può sempre aspettare che tutti siano d'accordo. Ci sarà chi sosterrà il candidato individuato ed è probabile che altri non lo faranno. Ma questo ci sta. E' accaduto anche due anni fa in città. Inizialmente, nella mia coalizione eravamo tantissimi. Poi, man mano, qualcuno ha preso le distanze. Avere un candidato, da subito, è fondamentale. Il programma si costruisce intorno al candidato. Se nel centrodestra c'è ancora molta confusione, nel centrosinistra e nell'area progressista non mi pare che se ne stia approfittando. Soprattutto, non bisogna adagiarsi sui numeri dei sondaggi. E' la cosa più sbagliata, in assoluto”. I civici, attraverso i riferimenti territoriali, l'hanno detto chiaramente. “Se ci sarà un candidato imposto dall'alto, noi non ci saremo”, hanno fatto sapere. Di Stefano lo conferma. “Se ci sarà un nostro coinvolgimento, bene – sottolinea – altrimenti, sosterremo altri contesti. Noi vogliamo vincere e pensiamo di poter dare un contributo importante”. Domani, il sindaco sarà all'assemblea provinciale di “Progetto civico Italia”, entità con la quale il suo gruppo più volte ha avuto approcci, ancora oggi non finalizzati. L'area d'appartenenza è comune. Di Stefano una scelta l'ha fatta, ponendola pure alla base della sua esperienza di governo cittadino: sta nell'alternativa alla giunta regionale del presidente Schifani. Allo stesso tempo, non ha mai negato di guardare a più versanti (mantenendo un filo diretto in giunta con gruppi di centrodestra). Uno solo è il punto imprescindibile: la natura civica del proprio orientamento politico e amministrativo.