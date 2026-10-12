Coppa Italia, il Gela Women stacca il pass per il turno successivo: Scicli ko in rimonta per 4-3

Passaggio per il turno ipotecato, dunque, e concentrazione che si sposta, adesso, sul campionato, al via a novembre.

Gela. Il Gela Women ipoteca il passaggio al turno successivo di Coppa Italia: sabato pomeriggio, le ragazze di Gianni Conti hanno superato per 4-3 lo Scicli - punteggio complessivo del doppio confronto di 10-4 -, mettendo i puntini sulle i e chiudendo definitivamente i conti della contesa.

Avvio di gara in salita per le biancazzurre, sotto per 0-3 nella ripresa e a rischio rimonta. Dal dischetto, però, Vittoria Mazza ha successivamente accorciato le distanze concedendo una boccata d’aria fresca alla sua squadra. A seguire, Lucrezia Rizzo ha completato la rimonta con un’altra tripletta, scatenando l’entusiasmo dei tanti sostenitori approdati nell’impianto locale per assistere all'incontro.

Passaggio per il turno ipotecato, dunque, e concentrazione che si sposta, adesso, sul campionato di Promozione, al via a novembre.