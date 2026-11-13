Conversazioni Musimatiche a Palermo e Trapani nell’ambito dell’ERSU Festival

Quali segreti matematici si nascondono dietro l'armonia di una melodia o la bellezza di un accordo? È la domanda da cui muovono le Conversazioni Musimatiche di Alessandro Panicola

PALERMO (ITALPRESS) – Quali segreti matematici si nascondono dietro l’armonia di una melodia o la bellezza di un accordo? È la domanda da cui muovono le Conversazioni Musimatiche di Alessandro Panicola, in programma mercoledì 25 novembre alle ore 17.00 nella Sala Multimediale della Residenza San Saverio di Palermo, in via Giovanni di Cristina 7, e giovedì 26 novembre, alla stessa ora, al Dar Lounge Theatre di Trapani. Promosso dall’Associazione Siciliana Amici della Musica nell’ambito dell’ERSU Festival, giunto alla seconda edizione, il format interdisciplinare mette in dialogo musica, matematica, fisica e filosofia ed è arricchito dal concerto dal vivo Bossa Nova Pitagorica. Relatore e musicista degli incontri è Alessandro Panicola, musicista e ingegnere, già docente di Fisica della Musica all’Università degli Studi di Palermo e divulgatore impegnato nella ricerca sulle connessioni tra scienza ed espressione artistica.

“L’ERSU di Palermo – sottolinea il presidente dell’Ente, Giuseppe Giordano – sostiene con convinzione iniziative che valorizzano la cultura come strumento di crescita, inclusione e partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti. Le Conversazioni Musimatiche di Alessandro Panicola rappresentano un’esperienza unica, capace di mettere in dialogo mondi spesso considerati lontani – musica, matematica, fisica e filosofia – trasformando la curiosità in conoscenza e l’ascolto in scoperta. In continuità con l’ERSU Festival, crediamo che proposte di questo tipo contribuiscano a rafforzare il senso di comunità e a offrire opportunità formative accessibili, aperte e coinvolgenti, in un’ottica di qualità per tutta la nostra comunità universitaria”.

“Portare la musica dentro le residenze universitarie significa andare incontro ai giovani nei luoghi in cui studiano e vivono – dichiara la presidente Milena Mangalaviti -. Siamo grati all’ERSU di Palermo per averci coinvolto anche in questa seconda edizione del Festival. Le Conversazioni Musimatiche di Alessandro Panicola mostrano che la musica non è un mondo separato dagli altri saperi ma un linguaggio che dialoga con la matematica, la fisica e la filosofia, e questo può parlare a studenti di ogni facoltà. I due Carnet della Stagione 2026/2027 che consegneremo a Palermo e a Trapani sono un invito concreto a proseguire l’esperienza in sala. Un’istituzione che ha appena compiuto cento anni ha il dovere di guardare alle nuove generazioni, che sono il pubblico di domani”.

La Conversazione Musimatica è un’esplorazione dei legami millenari tra numeri e suoni, condotta per comprendere gli assiomi del linguaggio musicale, la genesi dell’armonia tonale e le frontiere della composizione contemporanea. Il percorso, insieme divulgativo e performativo, è pensato per essere accessibile a tutti e per suscitare curiosità e stupore anche in chi non possiede competenze scientifiche o musicali specifiche. Con Bossa Nova Pitagorica il discorso passa dalla teoria all’ascolto. Il concerto attraversa l’estetica del silenzio e la grande canzone d’autore brasiliana, con pagine di Jobim, Veloso e Caymmi proposte in un’esecuzione intima e minimale per canto sussurrato e chitarra.

La partecipazione è totalmente gratuita per studentesse e studenti universitari, delle accademie di belle arti e conservatori di musica della Sicilia occidentale, con iscrizione al seguente link: https://forms.gle/MxVnSmtwEhZ4dUfs6. L’Associazione Siciliana Amici della Musica alla fine della performance di Alessandro Panicola omaggerà due Carnet della Stagione concertistica 2026/2027 a uno studente e a una studentessa che si distintingueranno durante gli incontri di Palermo e Trapani per interesse e restituzione dell’attività proposta. L’iniziativa è realizzata con il contributo dell’ERSU di Palermo nell’ambito dell’ERSU Festival II Edizione.

– Foto di repertorio ufficio stampa ERSU Palermo –

(ITALPRESS).