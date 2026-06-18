La Polizia di Stato a Niscemi sanziona un pub per occupazione suolo e Siae, e un dj set per mancate autorizzazioni. Controlli estesi in provincia.

Niscemi - Con l’avvio della stagione estiva e l’aumento della movida serale, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sui locali pubblici del centro storico per tutelare la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini, su disposizione del Questore Marco Giambra. In un’operazione congiunta che ha visto coinvolti anche l’Ispettorato del Lavoro, il Sian di Caltanissetta, la Siae di Gela e la Polizia locale, gli agenti hanno passato al setaccio diverse attività, verificando il rispetto delle ordinanze sindacali, il divieto di vendita di alcolici ai minori e le norme a tutela del riposo notturno dei residenti.

Nel mirino dei controlli è finito innanzitutto il titolare di un pub del centro, che si è visto notificare sanzioni per tre distinte violazioni: aveva infatti occupato senza permesso il marciapiede antistante il locale, esponendo tavolini e sedie in area pubblica; non aveva affisso il cartello con l’orario di lavoro giornaliero dei dipendenti; e infine non risultava in regola con l’abbonamento Siae per la riproduzione della musica d’ambiente, configurando così un illecito amministrativo.

Ma l’attività di verifica non si è fermata ai locali tradizionali. Gli agenti hanno stretto il cerchio anche sugli organizzatori di un “dj set” in programma in zona, contestando loro – oltre all’abusiva occupazione di suolo pubblico – la mancanza dell’autorizzazione comunale per l’evento di pubblico spettacolo e l’assenza della prescritta valutazione di impatto acustico, elemento fondamentale per evitare che la musica ad alto volume diventi fonte di disturbo per i residenti.

L’operazione di Niscemi rappresenta solo il primo tassello di un piano provinciale più ampio: analoghi controlli, avvertono dalla Questura, sono già in calendario per le prossime settimane e verranno estesi a tutto il territorio della provincia di Caltanissetta, con l’obiettivo di garantire un’estate all’insegna della legalità e del rispetto delle regole per tutti gli operatori del settore.