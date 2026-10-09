Contrasto al randagismo, a Delia siglato accordo tra amministrazione e volontari

L’ente potrà contare su un supporto concreto nelle attività di monitoraggio, prelievo e sterilizzazione dei cani

Delia. Nella mattinata di oggi l'amministrazione comunale di Delia ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione di volontari animalisti “Oasi dei Pelosy”, che opera nel nisseno, avviando una collaborazione finalizzata al contrasto del fenomeno del randagismo sul territorio comunale. "Grazie alla disponibilità e all’esperienza dei volontari dell’associazione, l’ente potrà contare su un supporto concreto nelle attività di monitoraggio, prelievo e sterilizzazione dei cani, in collaborazione con l’Asp Veterinaria di Caltanissetta, nonché nelle attività di degenza post-operatoria, promozione delle adozioni e, ove consentito dalla normativa vigente, di reimmissione sul territorio. L’associazione affiancherà inoltre l’amministrazione nelle iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e una cultura di rispetto e tutela degli animali. Desidero ringraziare, a nome dell'amministrazione comunale tutta, l’associazione "Oasi dei Pelosy", nelle persone del presidente Giuliana Lo Porto e della vicepresidente Alessia Giarratano, per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati. Ringrazio l’assessore al ramo, Daniela Gallo, che ha fortemente voluto questo percorso di collaborazione e ne ha curato con impegno l’iter. Non per ultimo, ringrazio l’ufficio benessere animale per il lavoro svolto", dice il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri.