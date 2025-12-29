Consiglio, maggioranza azzoppata dal numero legale: domani nuova seduta

Decisiva l'uscita del capogruppo dem Gaetano Orlando. Al momento dello sciogliete le righe, era piuttosto evidente il disappunto di diversi consiglieri e dello stesso sindaco Terenziano Di Stefano

Gela. La maggioranza consiliare, in questo fine anno, inciampa prima ancora di entrare nel vivo della seduta odierna, con all'ordine del giorno, non solo debiti e variazioni di bilancio ma anche il piano triennale delle opere pubbliche. Mettere insieme i tredici consiglieri per varare gli atti in prima convocazione, con l'opposizione completamente assente, non è stato facile ma il numero non ha retto. Decisiva l'uscita del capogruppo dem Gaetano Orlando. Non è la prima volta che accade in queste settimane e la maggioranza dovrà affrontare la questione, probabilmente. Domani, l'assise civica cercherà lo spunto finale per approvare atti che andrebbero rilasciati entro fine anno. Al momento dello sciogliete le righe, era piuttosto evidente il disappunto di diversi consiglieri e dello stesso sindaco Terenziano Di Stefano, presente in aula consiliare.