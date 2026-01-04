"Confronto per programmare? E' sempre utile", Di Stefano: "Escludo cambi, ci attende lavoro intenso"

In questo periodo festivo, ha avuto modo di dialogare, seppur informalmente, con tutti gli alleati

Gela. Il nuovo anno, sul fronte amministrativo, probabilmente sarà “inaugurato” da un confronto delle forze di maggioranza, con le segreterie che sembrano intenzionate a rapportarsi rispetto ai prossimi passi da muovere. La programmazione per la città pare prevalere su altre esigenze, comprese quelle strettamente politiche o di governance. Il sindaco Terenziano Di Stefano non disdegna affatto questo tipo di approccio. “La programmazione è fondamentale – spiega – è sempre utile confrontarsi su quelle che saranno le priorità in questo nuovo anno. Sicuramente, ci attendono mesi di lavoro intenso, così come fatto nell'anno appena trascorso. Il 2026 deve essere l'anno dei musei aperti e stiamo già programmando per una nuova stagione estiva di assoluto livello. Parteciperemo a un bando ministeriale. Non sarà facile ma vogliamo proporre il nostro progetto. Sapevamo già che non sarebbero arrivate altre risorse economiche dalla Regione. Cercheremo di giungere a un punto certo per il porto rifugio: i lavori vanno messi in gara. Da subito, ci sono emergenze che non vanno trascurate, con un piano di manutenzione delle strade e delle scuole. Tutti sono impegnati, senza lesinare sforzi. Gli uffici dei lavori pubblici, anche a fine anno, hanno completato procedure molto importanti e nei prossimi mesi, tra le altre, è prevista la gara per i lavori nella scuola “Solito”. Le attività sui finanziamenti dell'Unione dei Comuni sono in essere e abbiamo dato una strutturazione vera e propria. Stiamo gradualmente migliorando il servizio rifiuti e le percentuali di raccolta differenziata in aumento sono confortanti. Un supporto dirigenziale sarà assicurato dal nuovo comandante della polizia municipale che dovrebbe insediarsi proprio a gennaio e siamo convinti che darà un aiuto consistente”. Il primo cittadino è conscio del fatto che il sentiero amministrativo non sarà lastricato di soli meriti: non mancano i punti irrisolti. A maggior ragione, non pare per nulla propenso davanti a potenziali cambi in corsa nel governo della città. In questo periodo festivo, ha avuto modo di dialogare, seppur informalmente, con tutti gli alleati. “Non è emersa nessuna esigenza di cambiare – precisa – sono certo che si possa andare avanti così. Il rapporto con tutti gli assessori è sempre stato ottimo e improntato al lavoro. Tutti hanno compiti specifici e sanno come portarli avanti, nonostante la situazione difficile che ci siamo trovati davanti. Riceviamo riscontri dalla città e pure gli assessori con minore esperienza hanno sviluppato un'azione importante, comprendendo al meglio il metodo che io stesso richiedo per portare avanti le attività. Dai partiti non è arrivata nessuna richiesta. Dal mio punto di vista, non noto alcun problema”.