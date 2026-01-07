Comune, più ore di front office per i cittadini: cambiano orari

Nella sostanza si avrà un incremento complessivo di 5 ore settimanali nel servizio di front office

Gela. Il sindaco ha modificato, con una apposita ordinanza, l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali ubicati in piazza San Francesco, Viale Mediterraneo e via Donizetti, degli sportelli Urbanistica e Patrimoni di via Listz secondo la seguente tabella:

Settori Protocollo, Servizi Demografici, Suap, Urp, Sviluppo Economico, Urbanistica e Patrimonio

Dal Lunedì al Venerdì: 08,00-12,30

Martedì – Giovedì: 15,00- 17,00

Settore Tributi

Lunedì, Mercoledì, Venerdi: 08,00-12,30

Martedì: 15,00-17,00

Un servizio pubblico efficiente passa anche dal tempo che dedichiamo alle richieste dei nostri utenti".