Comitati quartiere, si va al voto: "Chi risiede in zone rurali voterà in area urbana 4"

Il sito ufficiale del Comune riporta i dati per il voto, con l'indicazione della collocazione dei gazebo

Gela. Domenica 25 gennaio, salvo eventuali rinvii per il maltempo, previsto in città anche nel fine settimana, si tengono le prime elezioni delle rappresentanze di quartiere. Il sito ufficiale del Comune riporta i dati per il voto, con l'indicazione della collocazione dei gazebo. Intanto, è stato disposto che chi risiede nelle aree rurali cittadine potrà esercitare il proprio diritto di voto, nell'ambito dell'area urbana 4. "Tutte le informazioni sono riportate nel sito istituzionale del Comune - spiega il presidente della commissione consiliare affari generali Giovanni Giudice - tutti potranno esercitare il diritto al voto. Eventuali aggiornamenti organizzativi saranno comunicate con celerità".

Il link per consultare tutte le informazioni

https://www.comune.gela.cl.it/it/novita/page/elezioni-comitati-di-quartiere-scopri-dove-votare