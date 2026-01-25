Comitati quartiere, cittadini ai gazebo per il voto

Le operazioni di voto sono iniziate questa mattina

Gela. Sono iniziate questa mattina, alle 9, le operazioni di voto per le rappresentanze dei comitati di quartiere. Non ci sono dati ufficiali sull'affluenza ai gazebo ma in alcune aree urbane, come nel caso di Caposoprano, ci sono code per esprimere la propria preferenza. Sarà possibile votare fino alle ore 21 di questa sera. Sono in totale nove le aree urbane che esprimeranno le rispettive rappresentanze.