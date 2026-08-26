Cocaina nascosta nella brioche per un conoscente ricoverato, 39enne arrestata a Messina

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato una 39enne, originaria della Repubblica Ceca e già nota alle forze dell'ordine

MESSINA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato una 39enne, originaria della Repubblica Ceca e già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito presso il Policlinico di Messina, dove alcuni militari della Stazione di Messina Gazzi si trovavano per compiere alcuni accertamenti.

A tradire la donna è stato il suo atteggiamento scomposto e insistente con il personale sanitario, dal quale pretendeva di accedere a un reparto al di fuori dell’orario di visita previsto, giustificando l’urgenza con la necessità di consegnare una granita e una brioche a un suo conoscente ricoverato. La situazione sospetta che si è così venuta a creare ha quindi indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo nei confronti della donna e le circostanze della sua presenza in ospedale.

La 39enne è stata sottoposta a perquisizione personale ed è stata trovata in possesso di una dose di circa 3,5 grammi di cocaina, occultata all’interno della brioche che intendeva consegnare a un degente insieme a una granita. La donna è stata arrestata e collocata ai domiciliari. La sostanza stupefacente sequestrata sarà inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per le necessarie analisi di laboratorio.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).