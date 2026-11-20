Fronte civico Civici e Di Stefano su più versanti, verifica programma e sviluppo progetto fuori dai partiti

I civici stanno cercando di strutturare un progetto politico che pur non assorbito dai partiti vorrà avere pilastri solidi, al netto dei risultati che tra un anno arriveranno dalle urne siciliane e nazionali.

Gela. A Palazzo di Città esprimono il sindaco Terenziano Di Stefano e ormai da tempo, sul fronte territoriale, sono nella rete “Spazio civico” per costruire oltre i confini solo locali. Gli esponenti di “Una Buona Idea”, al pari di altre entità civiche e fuori dai partiti, sono certi di poter avere ruoli non secondari nel progetto politico, cittadino e regionale. In settimana, hanno fatto il punto insieme a Di Stefano, che a più riprese, negli ultimi giorni, ha voluto rimarcare la sua posizione nel contesto del campo largo siciliano, invocando una sorta di sprint verso la scelta del candidato alla presidenza della Regione, in vista del prossimo anno. Nel corso del confronto interno, invece, oltre allo scenario più generale, i civici si sono rapportati con il primo cittadino su aspetti cruciali per la tenuta dell'ente comunale e per la sussistenza della prospettiva programmatica futura. I capitoli finanziari, dopo il sì ministeriale al bilancio stabilmente riequilibrato, impegneranno l'amministrazione comunale nei prossimi mesi. Rispettare il percorso che sarà tracciato nel decreto ministeriale, atteso a breve, sarà dirimente per andare avanti. “Una Buona Idea” significa inoltre “Spazio civico” e gli esponenti del gruppo del sindaco, da tempo, sono in dialogo aperto con altre esperienze fuori dai partiti, in provincia e non solo. Le prossime amministrative nei Comuni vicini che andranno al voto diranno qualcosa in più sul peso dei civici. Di Stefano e i suoi vogliono incidere e le interlocuzioni vanno avanti. Gli esponenti di “Una Buona Idea” non vogliono soltanto lavorare all'ombra del sindaco e nelle prossime settimane si preparano a dare maggiore concretezza alla loro azione, politica e amministrativa, sempre in sintonia con gli alleati e partendo comunque da una coalizione cittadina che è piuttosto un unicum nello scenario territoriale e regionale. La base imprescindibile rimane quella amministrativa, per la città, e allo stesso modo i civici stanno cercando di strutturare un progetto politico che pur non assorbito dai partiti vorrà avere pilastri solidi, al netto dei risultati che tra un anno arriveranno dalle urne siciliane e nazionali.