Cina, previsti 12,99 milioni di laureati nel 2027

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Ieri il ministero cinese dell'Istruzione ha dichiarato che il numero totale di laureati a livello nazionale per il prossimo anno è stimato a 12,99 milioni, mentre i...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Ieri il ministero cinese dell'Istruzione ha dichiarato che il numero totale di laureati a livello nazionale per il prossimo anno è stimato a 12,99 milioni, mentre il Paese intensifica gli sforzi per ampliare le opportunità di lavoro e rafforzare il sostegno all'occupazione per la categoria.

Sempre ieri, una conferenza nazionale sull'occupazione e l'imprenditorialità per i laureati del 2027, tenutasi a Pechino, ha chiesto di rafforzare il sostegno politico, creare maggiori opportunità di lavoro, migliorare i servizi per l'impiego, fornire assistenza mirata ai laureati in difficoltà e promuovere legami più stretti tra istruzione e industria.

Tra le iniziative specifiche figurano l'ampliamento delle opportunità di assunzione nei settori chiave, in particolare nella manifattura avanzata e nei servizi moderni, l'incoraggiamento rivolto alle imprese statali volto a mantenere e ampliare l'occupazione e il sostegno alle piccole e medie imprese nell'assunzione di un maggior numero di laureati.

Le autorità porteranno inoltre i servizi pubblici per l'impiego nei campus universitari e faranno un maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi per l'occupazione.

La riunione ha invitato i dipartimenti governativi competenti a collaborare per affrontare le principali sfide legate all'occupazione dei laureati, mentre le autorità locali e le università sono state esortate a garantire l'efficace attuazione di tutte le misure.

Il sostegno all'occupazione dei laureati rientra anche nei più ampi sforzi del governo volti a stabilizzare l'occupazione e a salvaguardare i mezzi di sussistenza della popolazione.

Durante una riunione esecutiva del Consiglio di Stato tenutasi all'inizio di questo mese, le autorità hanno chiesto di potenziare i servizi per l'impiego destinati ai gruppi chiave, con un sostegno mirato ai laureati provenienti da famiglie uscite dalla povertà, beneficiarie di sussidi di sussistenza e senza alcun componente occupato.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-