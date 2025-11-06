Cina: opportunità di mercato attraggono aziende italiane alla CIIE

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - Dai gioielli di alta gamma ai prodotti farmaceutici, dal cibo per animali alla produzione di macchine utensili, numerose aziende italiane appartenenti a diversi se...

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - Dai gioielli di alta gamma ai prodotti farmaceutici, dal cibo per animali alla produzione di macchine utensili, numerose aziende italiane appartenenti a diversi settori stanno presentando i propri prodotti all'ottava China International Import Expo (CIIE), inaugurata il 5 novembre a Shanghai.

Andrea Corradini, direttore operativo dell'azienda PAMA (Shanghai), ha dichiarato: "La CIIE ci aiuta fondamentalmente a creare legami più stretti con diversi clienti e apre opportunità più ampie".

In qualità di impresa a capitale straniero che partecipa alla CIIE per la quinta volta, PAMA ha stabilito 15 anni fa una base produttiva nell'area di Lingang a Shanghai con l'obiettivo di produrre macchine utensili in Cina per il mercato cinese.

Sfruttando le condizioni favorevoli in termini di logistica, catene di approvvigionamento e politiche locali, lo stabilimento di Lingang di PAMA ha ottenuto risultati notevoli. In particolare, negli ultimi anni, l'azienda ha visto una crescita significativa del fatturato e ha avviato l'espansione delle proprie strutture.

Giuseppe Accogli, amministratore delegato del Gruppo Chiesi, ha affermato che, quando pensa alla CIIE, vede la vitalità, connettività del mercato, e opportunità di apprendimento e collaborazione.

Come azienda farmaceutica italiana, Chiesi ha partecipato più volte alla CIIE. Accogli ha dichiarato: "Ogni minuto trascorso a questo evento è di fondamentale importanza per comprendere le possibilità in Cina, coglierne le esigenze del mercato, connettersi con le startup e individuare altre aziende per potenziali collaborazioni".

Acetaia Giusti, storico marchio italiano di aceto balsamico tradizionale, ha debuttato quest'anno alla CIIE. Tommaso Battaglia, direttore regionale per l'Asia-Pacifico del marchio, ha dichiarato che questa prima partecipazione rappresenta un'opportunità significativa per l'azienda. Qui ha potuto osservare il dinamismo del mercato cinese e il potente slancio derivante da apertura e cooperazione. Spera che l'azienda possa attrarre più clienti di alta qualità attraverso la CIIE, ampliare il business nel mercato cinese e rafforzare così l'influenza del marchio in tutta la regione Asia-Pacifico.

L'ottava China International Import Expo (CIIE) si tiene a Shanghai dal 5 al 10 novembre. L'edizione di quest'anno ha visto la partecipazione di 155 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali, con 4.108 imprese estere presenti su una superficie espositiva complessiva di oltre 430.000 metri quadrati, stabilendo un nuovo record in termini di scala.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).